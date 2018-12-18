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Опрос: четверть российских работодателей могут начать 2019 год с увольнений

19.12.2018 12:08 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: четверть российских работодателей могут начать 2019 год с увольнений

Сокращения наиболее вероятны в сфере медиа и маркетинга.

Почти четверть работодателей в России планируют провести в начале 2019 года сокращение штата сотрудников. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом Rabota.ru.

"23% работодателей предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также и "продукты питания". Меньше всего - в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса", - отмечает издание.

Напротив, расширять штат намерены чуть менее 18% работодателей. Решительнее всего настроены набирать персонал фирмы, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании. Кроме того, 33% респондентов намерены в следующем году проводить обучение своих сотрудников.

Отмечается, что каждый четвертый работодатель решил ввести новую систему премирования сотрудников, а также пересмотреть KPI - ключевые показатели эффективности, которые помогают достигать стратегических и тактических целей. В первую очередь это коснется автомобильного бизнеса и розничной торговли.

Каждый десятый работодатель (12%), пишет "Российская газета", хочет ввести "новые нематериальные бонусы для работников". Сильнее всего таким способом мотивировать сотрудников намерены фирмы, предоставляющие услуги для бизнеса, менее всего - компании финансового сектора.

 
 
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Сокращения наиболее вероятны в сфере медиа и маркетинга.
 
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