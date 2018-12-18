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18 декабря в кинотеатре «Беларусь» прошло заседание клуба «Диалог», посвященное 100-летию БССР

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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На встрече рассказали о становлении белорусской государственности на советской основе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61728.php

18 декабря в кинотеатре «Беларусь» прошло заседание клуба «Диалог», посвященное 100-летию БССР

Глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк вручил благодарственные письма: ветерану Великой Отечественной войны и труда Ивану Семеновичу Долгову, ветерану труда ОАО «Брестский мясокомбинат» Марии Николаевне Астафьевой и заместителю директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Ларисе Григорьевне Бибик за большой личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи и всего населения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61728.php

18 декабря в кинотеатре «Беларусь» прошло заседание клуба «Диалог», посвященное 100-летию БССР

Перед присутствующими выступил председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский. Он рассказал о работе депутатов, о том, что уже сделано, и о планах на будущее, в том числе рамках 1000-летия города.

Лариса Бибик на заседании клуба подняла важную тему: «Великая Отечественная война – тяжелое испытание для народа. Формы работы мемориала по героико-патриотическому воспитанию молодежи».

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентиа Карпук вручила благодарственные письма ветерану труда, пропагандисту историко-патриотического объединения «Память» за большой личный вклад в развитие строительной отрасли в городе и активную работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи Мефодию Ануфриевичу Ляхову, ветерану труда Брестской поликлиники № 1 за большой личный вклад в развитие здравоохранения в городе Василию Ивановичу Сачику, учителю белорусского языка и литературы средней школы № 20 г. Бреста за привитие любви к изучению белорусского языка и литературы и создание музея «Спадчына Беларуси» Людмиле Лычук.

Музыкальные номера были подготовлены учениками и студентами учреждений образования Ленинского района, акробатические номера исполняли Мастера спорта Республики Беларусь, призеры чемпионата и кубка Республики Беларусь по спортивной акробатике, а также женская пара, кандидаты в мастера спорта детской спортивной школы № 6.

 
Теги: Брест
 
 
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На встрече рассказали о становлении белорусской государственности на советской основе. Глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк вручил...
 
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