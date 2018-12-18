Брестский областной суд оставил без изменения приговор перевозчику 400 кг гашиша

Брестский областной суд оставил без изменения приговор наркокурьеру, который перевез через границу свыше 400 кг гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры .



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Обвиняемым по делу проходил 28-летний житель Брестского района. Ранее несудимый член транснациональной организованной группы был задержан 11 апреля в пункте пропуска "Домачево" при попытке ввоза в Беларусь 92 кг гашиша. Наркотик был обнаружен в тайнике автомобиля. Позднее в другой машине обвиняемого правоохранители изъяли еще 318 кг гашиша в брикетах, ранее незаконно ввезенного в страну.

Приговором суда Ленинского района Бреста 11 октября мужчина признан виновным по ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере, повторно, в составе организованной группы) и ч.4 ст.328 (незаконное с целью сбыта хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы) Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Автомобили, в которых найдены запрещенные к обороту вещества, по приговору суда конфискованы в доход государства как средства совершения преступлений.

Обвиняемый не согласился с правовой квалификацией своих действий, доказанностью его участия в инкриминируемых преступлениях и подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Брестского областного суда. На судебном заседании 18 декабря приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.