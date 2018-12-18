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Брестский областной суд оставил без изменения приговор перевозчику 400 кг гашиша

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский областной суд оставил без изменения приговор наркокурьеру, который перевез через границу свыше 400 кг гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.


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Брестский областной суд оставил без изменения приговор перевозчику 400 кг гашиша

Обвиняемым по делу проходил 28-летний житель Брестского района. Ранее несудимый член транснациональной организованной группы был задержан 11 апреля в пункте пропуска "Домачево" при попытке ввоза в Беларусь 92 кг гашиша. Наркотик был обнаружен в тайнике автомобиля. Позднее в другой машине обвиняемого правоохранители изъяли еще 318 кг гашиша в брикетах, ранее незаконно ввезенного в страну.

Приговором суда Ленинского района Бреста 11 октября мужчина признан виновным по ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере, повторно, в составе организованной группы) и ч.4 ст.328 (незаконное с целью сбыта хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы) Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Автомобили, в которых найдены запрещенные к обороту вещества, по приговору суда конфискованы в доход государства как средства совершения преступлений.

Обвиняемый не согласился с правовой квалификацией своих действий, доказанностью его участия в инкриминируемых преступлениях и подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Брестского областного суда. На судебном заседании 18 декабря приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестский областной суд оставил без изменения приговор наркокурьеру, который перевез через границу свыше 400 кг гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
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