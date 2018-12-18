Ну, что друзья, выпал долгожданный снег, в городе установлены нарядные елки, а афиши настойчиво зазывают посетить то или иное мероприятие. По доброй традиции Клуб беременных совместно с проектом Форум мам в предпраздничные недели организовывает ежегодные рождественские встречи для жительниц нашего города. Для того, чтобы попасть на это замечательное мероприятие вам нужно всего лишь быть «в положении» или иметь малыша в возрасте до года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Читать полностью в источнике с фото:





В этом году праздник состоялся 18 декабря. Торжество впечатляет своей грандиозностью, красотой и размахом, ведь его посетило около 300 представительниц прекрасного пола! И думается, что каждая из них почувствовала себя принцессой на сказочном балу, потому как на входе их традиционно встречали овации мужчин вдоль красной дорожки и саксофон и скрипка в руках именитых музыкантов Беларуси – Павла Шельпука и Игоря Мухи. В зале горели свечи, мерцали гирлянды, пахло хвоей. За столиками сидели беременные женщины и выглядели они фантастически красиво! У каждой из них в этот вечер была возможность расслабиться и одновременно задуматься о важных вещах в нашей жизни. В распоряжении дам также оказались галантные молодые официанты, подающие чай и кофе к угощению на столах.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ведущими праздника стали очаровательная молодая брюнетка, ожидающая появления на свет своего первенца и ее отец. Семейный дуэт сделал этот вечер по-особому теплым и гармоничным. Развлекательную программу открыли исполнением всемирно известных рождественских хоралов, что сразу придало вечеру особую торжественность. Затем были гости, среди которых – Тарас Тельковский, имя которого сегодня знает практически каждый в нашей стране. Еще бы! Ведь этот парень пробежал 500 км за 5 дней, и посвятил этот забег 500-летию Скориновской Библии. Тарас прибыл на вечер вместе со своей супругой Юлией и младшим сыном Левой. Прежде всего, он отметил, что объем красоты, уместившийся на 600 кв метрах зала, просто зашкаливает. А затем поделился своими размышлениями о победе, о том, что она значит в нашей жизни и откуда приходит. Аудитория с удовольствием слушала человека, который на опыте доказал, что не бросает слов на ветер и не дает пустых обещаний.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Читать полностью в источнике с фото:





Среди музыкантов была брестская исполнительница, участница всевозможных конкурсов Kassia Ozz , которая подарила публике, как англоязычные композиции, так и песни собственного сочинения. Затем группа «Спасение», получившая звание народного коллектива Беларуси в 2006 году, выпустившая 18 альбомов и объехавшая с гастролями практически весь земной шар, исполнила всем знакомые и такие любимые публикой произведения. Многие в зале с удовольствием подпевали музыкантам. Приехал также Александр Патлис вместе с женой Татьяной и сыном Леоном. Под шквал оваций он исполнил песню “Let it snow”, а дальше продолжил музыкальную программу композициями из своего альбома. Он также поделился размышлениями о том, что делает семью крепкой, где отвел важную роль женщине, приведя в пример свою любимую жену и ее вклад в их семью.

Также в программе были театральные зарисовки, танцевальные номера в исполнении детей и розыгрыш лотерейных билетов, который провел Павел Щербак - самый известный иллюзионист Беларуси, участник ТВ-шоу «Я могу!», ставший финалистом проекта. Павел помог разыграть призы от известных брестских компаний, заставив от души веселиться и смеяться весь зал.

После окончания торжества, будущие и уже состоявшиеся мамы поспешили сделать снимки на память около фотозоны, чтобы поделиться кусочком праздника со своими знакомыми в социальных сетях.