ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клуб беременных и Форум мам "0-1" провели в Бресте в преддверии Рождества

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ну, что друзья, выпал долгожданный снег, в городе установлены нарядные елки, а афиши настойчиво зазывают посетить то или иное мероприятие. По доброй традиции Клуб беременных совместно с проектом Форум мам в предпраздничные недели организовывает ежегодные рождественские встречи для жительниц нашего города. Для того, чтобы попасть на это замечательное мероприятие вам нужно всего лишь быть «в положении» или иметь малыша в возрасте до года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Клуб беременных и Форум мам "0-1" провели в Бресте в преддверии Рождества

В этом году праздник состоялся 18 декабря. Торжество впечатляет своей грандиозностью, красотой и размахом, ведь его посетило около 300 представительниц прекрасного пола! И думается, что каждая из них почувствовала себя принцессой на сказочном балу, потому как на входе их традиционно встречали овации мужчин вдоль красной дорожки и саксофон и скрипка в руках именитых музыкантов Беларуси – Павла Шельпука и Игоря Мухи. В зале горели свечи, мерцали гирлянды, пахло хвоей. За столиками сидели беременные женщины и выглядели они фантастически красиво! У каждой из них в этот вечер была возможность расслабиться и одновременно задуматься о важных вещах в нашей жизни. В распоряжении дам также оказались галантные молодые официанты, подающие чай и кофе к угощению на столах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Клуб беременных и Форум мам "0-1" провели в Бресте в преддверии Рождества

Ведущими праздника стали очаровательная молодая брюнетка, ожидающая появления на свет своего первенца и ее отец. Семейный дуэт сделал этот вечер по-особому теплым и гармоничным. Развлекательную программу открыли исполнением всемирно известных рождественских хоралов, что сразу придало вечеру особую торжественность. Затем были гости, среди которых – Тарас Тельковский, имя которого сегодня знает практически каждый в нашей стране. Еще бы! Ведь этот парень пробежал 500 км за 5 дней, и посвятил этот забег 500-летию Скориновской Библии. Тарас прибыл на вечер вместе со своей супругой Юлией и младшим сыном Левой. Прежде всего, он отметил, что объем красоты, уместившийся на 600 кв метрах зала, просто зашкаливает. А затем поделился своими размышлениями о победе, о том, что она значит в нашей жизни и откуда приходит. Аудитория с удовольствием слушала человека, который на опыте доказал, что не бросает слов на ветер и не дает пустых обещаний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61726.php

Клуб беременных и Форум мам "0-1" провели в Бресте в преддверии Рождества

Среди музыкантов была брестская исполнительница, участница всевозможных конкурсов Kassia Ozz, которая подарила публике, как англоязычные композиции, так и песни собственного сочинения. Затем группа «Спасение», получившая звание народного коллектива Беларуси в 2006 году, выпустившая 18 альбомов и объехавшая с гастролями практически весь земной шар, исполнила всем знакомые и такие любимые публикой произведения. Многие в зале с удовольствием подпевали музыкантам. Приехал также Александр Патлис вместе с женой Татьяной и сыном Леоном. Под шквал оваций он исполнил песню “Let it snow”, а дальше продолжил музыкальную программу композициями из своего альбома. Он также поделился размышлениями о том, что делает семью крепкой, где отвел важную роль женщине, приведя в пример свою любимую жену и ее вклад в их семью.

Также в программе были театральные зарисовки, танцевальные номера в исполнении детей и розыгрыш лотерейных билетов, который провел Павел Щербак - самый известный иллюзионист Беларуси, участник ТВ-шоу «Я могу!», ставший финалистом проекта. Павел помог разыграть призы от известных брестских компаний, заставив от души веселиться и смеяться весь зал.

После окончания торжества, будущие и уже состоявшиеся мамы поспешили сделать снимки на память около фотозоны, чтобы поделиться кусочком праздника со своими знакомыми в социальных сетях.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну, что друзья, выпал долгожданный снег, в городе установлены нарядные елки, а афиши настойчиво зазывают посетить то или иное мероприятие. По доброй традиции Клуб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело директора турфиры, из-за которой 15 человек лишились денег и отдыха, прокуратура направила в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика