Акция в рамках Дня по профилактике травматизма

С целью привлечения внимания взрослого населения и детей к проблемам травматизма, минимизации последствий травматизации и несчастных случаев на территории Брестской области с 10 по 15 декабря 2018 года проводилась информационно-образовательная работа по профилактике травматизма.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61725.php

Читать полностью в источнике с фото:





Одно из таких мероприятий – акция по вопросам профилактики детского травматизма, которая 14 декабря была проведена на базе средней школы №20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева с участием специалистов Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с Брестской областной организацией Белорусского Общества Красного Креста, Брестского городского отдела по ЧС, Брестского областного совета «Белорусское общество Спасания на Водах».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61725.php

Читать полностью в источнике с фото:





Врач-валеолог Брестского областного ЦГЭиОЗ Юрчук Е.Н. рассказала учащимся 8-х классов о том, как провести каникулы и приближающиеся праздники безопасно для своего здоровья и жизни, что всегда нужно быть осторожными и бдительными, заботиться о сохранении здоровья и жизни окружающих людей. Для закрепления знаний о профилактике травматизма учащимся были предоставлены информационно-образовательные материалы: «Электротравмы», «Как сохранить здоровье в современных условиях», «Травматизм и образ жизни», «Как снизить риск травмирования детей?», «Первая помощь», «Образ жизни – только здоровый!», «Вывихи, растяжения, ушибы», «Игры детей на льду водоемов опасны!» и др. Специалистом областного ЦГЭиОЗ было проведено анкетирование школьников по вопросам профилактики травматизма.

Грищук М.Н., тренер по обучению населения оказанию первой помощи пострадавшим Брестской областной организацией Белорусского Общества Красного Креста, говорила о том, что нужно знать, чтобы избежать травматизации и как правильно действовать в различных жизненных ситуациях. При помощи муляжа продемонстрированы приемы оказания первой помощи при непроходимости дыхательных путей у ребенка и взрослых.

Участники акции смогли получить практические навыки по правилам наложения повязок при ранениях верхних и нижних конечностей. Для учащихся транслировался видеофильм «Человеку плохо!».

Газиева Е.О., инспектор отдела пропаганды Брестского городского отдела по ЧС, провела беседу с учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях. Специалист обратила внимание детей на то, что электрические гирлянды не должны быть включенными в сеть более 3 часов, а зарядное устройство следует отключать после того, как мобильный телефон полностью зарядится. Екатерина Олеговна приводила примеры несчастных случаев, произошедших в текущем году, и предупредила о том, что детям лучше никогда не выходить на лед и не кататься на замерзших водоемах.

Семенюк В.С., председатель Ленинской районной организации областного совета «Белорусское общество Спасания на Водах», также провел профилактическую беседу с учащимися по профилактике несчастных случае на воде.