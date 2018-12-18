В Барановичах на пожаре спасены супруги-пенсионеры

18.12.2018 года в 19-31 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Барановичи, ул. Заслонова.



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Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже шел дым, со слов соседей в квартире могли находиться люди.

Звеньями газодымозащитной службы из квартиры спасены (вынесены на свежий воздух) хозяин, пенсионер 1959 г. рождения (находился на кухне на полу) и его супруга, пенсионерка 1957 г. рождения (находилась в одной из комнат на диване).



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Спасенные осмотрены медиками скорой помощи и госпитализированы (у мужчины предварительно диагностировали отравление продуктами горения, термический ожог левого коленного сустава, 1 % тела, у женщины - отравление продуктами горения).



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В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не проводилась в связи с отсутствием задымления.

Причина пожара устанавливается.