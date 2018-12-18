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В Барановичах на пожаре спасены супруги-пенсионеры

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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18.12.2018 года в 19-31 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Барановичи, ул. Заслонова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61724.php

В Барановичах на пожаре спасены супруги-пенсионеры

Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже шел дым, со слов соседей в квартире могли находиться люди.

Звеньями газодымозащитной службы из квартиры спасены (вынесены на свежий воздух) хозяин, пенсионер 1959 г. рождения (находился на кухне на полу) и его супруга, пенсионерка 1957 г. рождения (находилась в одной из комнат на диване).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61724.php

В Барановичах на пожаре спасены супруги-пенсионеры

Спасенные осмотрены медиками скорой помощи и госпитализированы (у мужчины предварительно диагностировали отравление продуктами горения, термический ожог левого коленного сустава, 1 % тела, у женщины - отравление продуктами горения).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61724.php

В Барановичах на пожаре спасены супруги-пенсионеры

В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не проводилась в связи с отсутствием задымления.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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18.12.2018 года в 19-31 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Барановичи, ул....
 
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