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В Жабинковском районе спасатели помогли косуле выбраться из камеры шлюза
19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Жабинковском районе спасатели помогли косуле выбраться из камеры шлюза, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления
Фото Брестского областного управления МЧС
Инцидент произошел днем 17 декабря. В 14.32 в РОЧС позвонил директор Жабинковского охотничьего хозяйства. Он сообщил, что на гидроузле в районе д. Новосады в камеру пропуска судов попала молодая косуля и самостоятельно не может выбраться. На место происшествия было направлено подразделение спасателей. При помощи спасательной доски работники МЧС отловили животное и, обвязав веревкой, подняли наверх.
Косулю осмотрели ветеринары и передали представителям охотничьего хозяйства. Животное выпустили в естественную среду обитания.
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В Жабинковском районе спасатели помогли косуле выбраться из камеры шлюза, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей...
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