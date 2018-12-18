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Автомобиль в Бресте сбил на перекрестке 15-летнего школьника

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Учащийся одной из школ Бреста попал под машину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61720.php

Автомобиль в Бресте сбил на перекрестке 15-летнего школьника

ДТП произошло 17 декабря в 7.15 в центре города. 65-летний житель Бреста двигался на автомобиле "Тойота" по бульвару Шевченко к проспекту Машерова.

Водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора и заканчивал проезд уже на красный свет. В этот момент для пешеходов загорелся "зеленый", и 15-летний школьник, не посмотрев по сторонам, ступил на проезжую часть.

От удара мальчика отбросило в сторону. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

видео - wikilink.by

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Учащийся одной из школ Бреста попал под машину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. ДТП произошло 17 декабря в...
 
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