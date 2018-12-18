|
Автомобиль в Бресте сбил на перекрестке 15-летнего школьника
19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Учащийся одной из школ Бреста
ДТП произошло 17 декабря в 7.15 в центре города. 65-летний житель Бреста двигался на автомобиле "Тойота" по бульвару Шевченко к проспекту Машерова.
Водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора и заканчивал проезд уже на красный свет. В этот момент для пешеходов загорелся "зеленый", и 15-летний школьник, не посмотрев по сторонам, ступил на проезжую часть.
От удара мальчика отбросило в сторону. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.
видео -
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащийся одной из школ Бреста попал под машину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. ДТП произошло 17 декабря в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)