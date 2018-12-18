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Сухой фонтан и зона отдыха появятся у Брестского чулочного комбината

19.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Весной будущего года перед фасадом предприятия на улице Янки Купалы построят сухой фонтан, а вокруг оборудуют зону отдыха с лавочками и озеленением.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61717.php

Сухой фонтан и зона отдыха появятся у Брестского чулочного комбината

Подобного типа гидротехническое сооружение есть на Набережной и уже полюбилось брестчанам. Разработка и реализация этого проекта доверена компании «Продом», которая в рамках подготовки к 1000-летию Бреста занимается строительством фонтана на Советской.

«Уже демонтирована чаша старого фонтана, к месту проведения работ подведены инженерные сети. При благоприятных погодных условиях в течение нескольких месяцев планируется завершить все строительные работы, уложить цветную тротуарную плитку и озеленить декоративными растениями зону отдыха. Впрочем, за это время в проекте могут появиться некоторые изменения. В частности, главный архитектор города Николай Власюк предложил установить возле фонтана скамейки, сделанные в другой стилистике», – рассказал главный инженер БЧК Сергей Солович.

Такое инженерно-архитектурное решение в строительстве гидротехнических сооружений, как сухой фонтан, имеет и другие названия: пешеходный, плоскостной, игровой или подземный. Водная чаша такого фонтана находится ниже уровня земли: именно поэтому их и называют «подземными». Она состоит из нескольких сообщающихся каналов различной протяженности, диаметра и глубины. Решетка над чашей, или бассейном, имеет отверстия для выхода на поверхность струй.

Преимущества сухого фонтана очевидны. Во-первых, он куда более интересен для публики, чем обычный, ведь туда можно зайти и стать не просто наблюдателем, но и активным участником игр со струями воды. Во-вторых, это сооружение более безопасно для окружающих, поскольку всё оборудование – насосы, форсунки, коллекторы и прочие комплектующие для сухого фонтана находятся вне досягаемости. Ребенок никогда не упадет в такой фонтан. Да и покрытия обычно используются специальные, антискользящие и антитравматичные. И, в-третьих, такой фонтан не требует «консервации» на зиму.

Особого внимания заслуживает декоративность сухих фонтанов. В их конструкции нередко используется подсветка, благодаря чему сооружение превращается в динамический фонтан – а это очень красивое зрелище. Во многих городах сухие светомузыкальные фонтаны уже стали настоящими достопримечательностями.

 
Теги: Брест
 
 
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Весной будущего года перед фасадом предприятия на улице Янки Купалы построят сухой фонтан, а вокруг оборудуют зону отдыха с лавочками и озеленением. Подобного...
 
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