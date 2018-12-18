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18-летняя минчанка крала деньги у своих коллег

19.12.2018 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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18-летняя минчанка крала деньги у своих коллег
Фото из открытых источников

Известно, что молодая девушка работала стажером в одном из магазинов столицы.

Во время перерыва она украла из портфеля своего коллеги 50 рублей и потратила их на личные нужды.

Затем выяснилось, что эта же девушка причастна еще как минимум к двум кражам: украла у коллег 10 и 30 рублей.

Воровка задержана. В отношении минчанки заведено уголовное дело. Предусматриваемые санкции — общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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Воровка задержана. В отношении минчанки заведено уголовное дело.
 
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