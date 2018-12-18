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Директор Горецкого элеватора Пётр Панасюга и протоиерей Сергий Мосур привезли подарки детям из приюта в Рудковщине

19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Под Новый год и Рождество дети  ждут чудес. Благотворительную традицию в этом году снова поддержали в Горецком районе. В республиканской акции «Наши дети» приняли участие  директор ПТУП «Горецкий элеватор» Петр Панасюга, ведущий юрист предприятия Мария Евменова, а также благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии протоиерей Сергий Мосур. В начале этой недели они с массой сладких и нужных подарков посетили детский социальный приют  в агрогородке Рудковщина.

 

Директор Горецкого элеватора Пётр Панасюга и протоиерей Сергий Мосур привезли подарки детям из приюта в Рудковщине

 

Гостей встретили  заведующая Антонина Егоренко, воспитатель Светлана Канышко и пригласили к украшенной елке. Сейчас в детском учреждении проживают пятеро ребят. В день приезда там находились трое дошколят: пятилетняя Соня, четырехлетний Саша и самый маленький Кирилл, которому еще только три годика. Дети постарше — Роман (9 лет) и Таня (7 лет) — были в школе.

Петр Панасюга поздравил всех с нас­тупающими праздниками. Он отметил, что участие в этой благотворительной акции — проявление доброты, великодушия и понимания, что все дети Беларуси — наши. И если родители, исходя из сложившихся жизненных обстоятельств, не могут позаботиться о своих чадах, то на помощь приходит государство, предприятия, неравнодушные люди.

Ребят, которые по различным причинам сейчас находятся в сложных ситуациях, нужно поддерживать. Ведь в будущем они могут стать хорошими специалистами, создать свои семьи и добросовестно трудиться на благо страны. Создать праздник для детей, подарив им подарки, — это не самое важное, что несет в себе благотворительная акция, главное — внимание и наша общая забота.

Малыши с радостью приняли подарки и искренне сказали «спасибо!». Заведующая и воспитатель детского приюта поблагодарили щедрых людей за доброту их сердец.

 

Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцов


 
 
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  Под Новый год и Рождество дети  ждут чудес. Благотворительную традицию в этом году снова поддержали в Горецком районе. В республиканской акции «Наши дети»...
 
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