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Директор Горецкого элеватора Пётр Панасюга и протоиерей Сергий Мосур привезли подарки детям из приюта в Рудковщине
19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Под Новый год и Рождество дети ждут чудес. Благотворительную традицию в этом году снова поддержали в Горецком районе. В республиканской акции «Наши дети» приняли участие директор ПТУП
Гостей встретили заведующая Антонина Егоренко, воспитатель Светлана Канышко и пригласили к украшенной елке. Сейчас в детском учреждении проживают пятеро ребят. В день приезда там находились трое дошколят: пятилетняя Соня, четырехлетний Саша и самый маленький Кирилл, которому еще только три годика. Дети постарше — Роман (9 лет) и Таня (7 лет) — были в школе.
Петр Панасюга поздравил всех с наступающими праздниками. Он отметил, что участие в этой благотворительной акции — проявление доброты, великодушия и понимания, что все дети Беларуси — наши. И если родители, исходя из сложившихся жизненных обстоятельств, не могут позаботиться о своих чадах, то на помощь приходит государство, предприятия, неравнодушные люди.
Ребят, которые по различным причинам сейчас находятся в сложных ситуациях, нужно поддерживать. Ведь в будущем они могут стать хорошими специалистами, создать свои семьи и добросовестно трудиться на благо страны. Создать праздник для детей, подарив им подарки, — это не самое важное, что несет в себе благотворительная акция, главное — внимание и наша общая забота.
Малыши с радостью приняли подарки и искренне сказали «спасибо!». Заведующая и воспитатель детского приюта поблагодарили щедрых людей за доброту их сердец.
Валерия Дроздовская
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Директор Горецкого элеватора Пётр Панасюга и протоиерей Сергий Мосур привезли подарки детям из приюта в Рудковщине
Под Новый год и Рождество дети ждут чудес. Благотворительную традицию в этом году снова поддержали в Горецком районе. В республиканской акции «Наши дети»...
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