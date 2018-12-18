В России озеро покрылось кристаллическими «цветами»

На Валдайском озере в Новгородской области в России заметили редкое явление: поверхность водоема покрылась множеством кристаллических «цветов». Об этом пишет Интерфакс.

По словам директора Валдайского национального парка Николая Соколова, одной из причин такого явления является резкий перепад температуры воздуха. Последние несколько дней еще не до конца замерзшее озеро «парило» и при резком похолодании стало покрываться тонким льдом. На нем стали нарастать кристаллы.

«Я на Валдае около 24 лет и, по-моему, такие поля ледяных „цветов“ на нем образовались впервые», — рассказал Соколов. Интерфакс уточняет, что подобное «цветение» водоемов зимой быстро проходит — кристаллы исчезают при усилении ветра, потеплении или снегопадах.