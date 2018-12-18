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В России озеро покрылось кристаллическими «цветами»

19.12.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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На Валдайском озере в Новгородской области в России заметили редкое явление: поверхность водоема покрылась множеством кристаллических «цветов». Об этом пишет Интерфакс.

По словам директора Валдайского национального парка Николая Соколова, одной из причин такого явления является резкий перепад температуры воздуха. Последние несколько дней еще не до конца замерзшее озеро «парило» и при резком похолодании стало покрываться тонким льдом. На нем стали нарастать кристаллы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристаллы на Валдайском озере #валдай

Публикация от Валдай (@valdaytravel) 18 Дек 2018 в 2:10 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Валдай (@valdaytravel) 18 Дек 2018 в 4:56 PST

«Я на Валдае около 24 лет и, по-моему, такие поля ледяных „цветов“ на нем образовались впервые», — рассказал Соколов. Интерфакс уточняет, что подобное «цветение» водоемов зимой быстро проходит — кристаллы исчезают при усилении ветра, потеплении или снегопадах.

 
 
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Одной из причин подобного явления является резкий перепад температуры воздуха.
 
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