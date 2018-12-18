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Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

19.12.2018 12:30 — Разное | СТВ  
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Футболист «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он стал лучшим бомбардиром в Европе по итогам сезона 2017/2018.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали

Эта награда покорилась аргентинцу пятый раз в его карьере. Таким образом, он стал рекордсменом по количеству завоеванных «Золотых бутс».

Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

У еще одного лучшего футболиста современности Криштиану Роналду, который нынче выступает за «Ювентус», в коллекции четыре таких наград.

Напомним, что приз вручается от Ассоциаций спортивных изданий Старого Света.

Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Месси в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»
 
 
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Футболист «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он стал лучшим бомбардиром в Европе по итогам сезона 2017/2018....
 
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