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Танцевал в священнических одеждах, а через некоторое время слёг: в церкви в Клецке проводили дискотеки и играли в баскетбол
Для того, чтобы узнать о Клецке, достаточно просто сюда приехать и посмотреть вокруг, рассказали в программе
Сакральную атмосферу умиротворённости здесь хранит отец Матвей. Сам он родом с Полесья, большую часть времени нёс службу на Витебщине, а в начале девяностых переехал в Клецк. Именно тогда он стал настоятелем Свято-Воскресенской церкви и продолжает нести это звание по сей день.
Историю города батюшка знает не хуже любого экскурсовода – изучил немало церковных документов. О прошлом своего прихода может говорить часами – с радостью делится интересными фактами.
Чуть позже музыку сменит шум станков – в 1967 году сюда переехал филиал столичного механического завода. 12-метровое пространство до потолка поделили пополам – сделали два этажа. Производство не останавливалось почти 30 лет и, наконец, зданию вернули статус храма. За столько лет глумления над святыней, место сразу было не узнать.
Окончательный вид здание приобрело 12 лет назад, во время реконструкции воссоздали исторический облик храма: возродили купола и башни, провели реставрацию фасадов.
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Танцевал в священнических одеждах, а через некоторое время слёг: в церкви в Клецке проводили дискотеки и играли в баскетбол
Для того, чтобы узнать о Клецке, достаточно просто сюда приехать и посмотреть вокруг, рассказали в программе «Центральный регион». Сакральную атмосферу...
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