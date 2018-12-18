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О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?
Главная достопримечательность Свято-Покровской церкви на окраине Клецка – вовсе не здание, а то, что находится внутри, рассказали в программе
Икона Смоленской Богородицы висит далеко от центра храма, но путь к ней известен множеству православных. К святому образу совершают паломничество верующие со всей Беларуси.
До реставрации, до реконструкции иконы, которая проходила лет 10 назад, она была увенчана крестиками, колечками, которые свидетельствуют о её чудотворении. Это старая традиция русского народа за благодеяния, милость Божью оказывать такую вот жертву. Но, к сожалению, по одним сведениям, это во время реставрации утерялось, по другим – ещё в период советских времён и гонения на церковь. И эти символы чудотворения Богородицы были утеряны.
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Главная достопримечательность Свято-Покровской церкви на окраине Клецка – вовсе не здание, а то, что находится внутри, рассказали в программе «Центральный...
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