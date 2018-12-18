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Клецкие строители нашли в стене замурованного пионера
Вовсе не усадьба князей, хотя вид, действительно, представительный. Есть в Клецке примечательное здание, в котором изначально располагался военный госпиталь, рассказали в программе
Был интересный случай, когда надо было приспосабливать кабинеты после военкомата. Когда проводили работы по отделке, пошёл слух, что нашли рабочие пионера.
В здании когда-то ещё находился Дворец пионеров. И стена была украшена этим рисунком.
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Вовсе не усадьба князей, хотя вид, действительно, представительный. Есть в Клецке примечательное здание, в котором изначально располагался военный госпиталь,...
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