ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

19.12.2018 12:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Это не просто сувениры и поделки, а, действительно, ювелирные работы, только из соломы. К тому же, их можно носить. Наряды от студии «Натхненне» в Клецке – это высокая мода по-белорусски, изюминка и гордость района. Причём созданы они не мастерами с многолетним стажем, а руками детей, рассказали в программе «Центральный регион».

В копилке коллектива – сотни показов, как в Беларуси, так и за её пределами, и почти десяток оригинальных коллекций.

Новинка этого года – яркие «матрёшки» – свежий взгляд на народные костюмы.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Оксана Горбик, руководитель народной студии «Натхненне» Клецкого районного центра культуры:
Дети приносили старые платки бабушкины, натуральные, шерстяные. И мы их уже украшали декоративными элементами и стразами, чтобы придать новшества. Девочки и разного возраста, и роста. И у нас появилась сделать именно матрёшку. Мы выступали в России. Но создалась идея придумать нашу белорусскую матрёшку. Из нашего материала – из соломки.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

На создание каждого наряда уходят месяцы работы. Вся она – коллективная: начиная от продумывания образа, заканчивая сборкой всех деталей костюма. Команда дизайнеров здесь большая – в студии занимаются несколько десятков человек. Во главе творческой команды – Оксана Горбик. Она же – её основатель.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Оксана Горбик:
Началось всё с конкурса в 2005 году.  Мы поучаствовали в конкурсе соломенного костюма. Мы заняли призовое место и решили продлить эту коллекцию, и создали ещё пять костюмов. Потом захотелось ещё что-то новенькое сделать – опять пошли мысли и вдохновение.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Так постепенно создалась студия соломенного костюма. У нас уже 10 лет есть звание народной студии. Зацепило тем, что ни у кого такого нет. И хотелось это продлить. И это изюминка нашего Клецкого района. Мы делаем это, чтобы дети могли показать это на сцене.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Уровень сложности изделий зависит от возраста ребёнка. Самые младшие ученики начинают с украшений для нарядов. С совершенствованием навыка плетения использование ткани сводится к минимуму. Например, эти платья целиком из соломы. Их представляют мастерицы с большим опытом.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Лиана Бондарик:
Дизайн очень долго продумывался. Придумывалась каждая лента, из каких элементов будет состоять сам костюм. Каждая девочка приходит сюда и понимает, насколько это начинает её захватывать. Потом стали участвовать в поездках в разные города, даже по разным странам.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Сейчас команда работает над очередной коллекцией, она также будет в народном стиле.

Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не просто сувениры и поделки, а, действительно, ювелирные работы, только из соломы. К тому же, их можно носить. Наряды от студии «Натхненне» в Клецке – это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, холст разорван». Как клецкая художница реставрирует иконы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика