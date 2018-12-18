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«Сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, холст разорван». Как клецкая художница реставрирует иконы
Работы художницы Татьяны Матусевич известны далеко за пределами Клецкого района, где она начинала свой творческий путь. У мастера было несколько персональных выставок. Она экспериментирует в разных жанрах и техниках, но есть и личные предпочтения.
Одна из страниц в профессиональной биографии Татьяны – реставрация икон. Причём, эта история продолжается уже давно.
Кстати, работы художницы можно увидеть и в Свято-Воскресенской церкви Клецка. Она возродила больше десятка икон.
Татьяна Матусевич:
А совсем недавно художница перешла к полноценной иконописи. Её кисть уже оживила два святых лика. Они также нашли своё место в приходе отца Матфея. Мастер признаётся: труд не из лёгких – в таком мастерстве есть свои особенности.
Татьяна Матусевич:
Параллельно с творческой деятельностью, художница преподаёт в местной школе искусств.
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«Сказала, что боюсь к ней прикасаться! Там прямо лохмотья, холст разорван». Как клецкая художница реставрирует иконы
Работы художницы Татьяны Матусевич известны далеко за пределами Клецкого района, где она начинала свой творческий путь. У мастера было несколько персональных...
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