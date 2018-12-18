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Хоккеисты «Динамо-Минск» обыграли рижских одноклубников в домашнем матче
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» добилось победы над рижскими одноклубниками в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом периоде «зубры» имели подавляющее преимущество, но реализовать его в заброшенные шайбы не смогли. А во втором периоде неожиданно вперед вышли рижане. Гости реализовали удаление Куинтона Хаудена. В третьей части поединка минчане смогли вырвать победу в основное время. Дубль оформил все тот же Хауден – 2:1.
Этой победой минское «Динамо» прерывает серию поражений в родных стенах. До этого матча «зубры» уступали на «Минск-Арене» в шести поединках кряду.
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» добилось победы над рижскими одноклубниками в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом...
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