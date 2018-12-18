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В Пинске городские и пригородные автобусы восстановят маршруты из-за скорого открытия улицы Брестской

19.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске городские и пригородные автобусы восстановят маршруты из-за скорого открытия улицы Брестской
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с открытием для движения улицы Брестской на участке от перекрёстка с ул. Революционной до перекрёстка с ул. 60 лет Октября, с начала дня 24 декабря 2018 года восстанавливаются схемы движения в микрорайоне «Западный» автобусов по городским маршрутам №№ 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 11, 23, 23А, 24, 24А, 25, 36Э, а также пригородных маршрутов Красичинского направления.

Восстанавливается обслуживание расположенных на улице Брестской остановочных пунктов «Микрорайон «Западный», прекращается обслуживание временных остановочных пунктов  на улицах 60 лет Октября  («Рынок «Западный», «60 лет Октября для №№ 24, 24А») и Революционная («Гимназия № 3»).

Расписания движения автобусов по вышеперечисленным городским маршрутам будут размещены на остановочных пунктах города, а также на сайте перевозчика 22-23 декабря.

В Пинском автобусном парке обратили внимание, что:

  1. Автобусы маршрута № 19 после отправления от ДП «Западный» будут следовать по схеме: Красноармейская – Индустриальная – Брестская – Революционная – Красноармейская – Железнодорожная – З. Космодемьянской – Горького и далее по маршруту. Движение в обратном направлении – противоположным образом.
  2. Автобусы маршрута № 33 при движении от района индивидуальной застройки «Соломинка» будут следовать по схеме: Брестская – Революционная – Красноармейская – Железнодорожная – ДП «Железнодорожный вокзал» и в обратном направлении.
  3. Автобусы маршрута № 26 при движении в направлении микрорайона «Западный» будут следовать по схеме: Солнечная – путепровод – Революционная – Брестская – разворот на территории АП – Брестская – Революционная – путепровод – Солнечная и далее по существующей схеме (конечный-начальный о.п. – «Микрорайон «Западный»). Автобусы маршрута не будут производить заезд на ДП «Радужный».

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