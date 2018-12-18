В Пинске городские и пригородные автобусы восстановят маршруты из-за скорого открытия улицы Брестской



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с открытием для движения улицы Брестской на участке от перекрёстка с ул. Революционной до перекрёстка с ул. 60 лет Октября, с начала дня 24 декабря 2018 года восстанавливаются схемы движения в микрорайоне «Западный» автобусов по городским маршрутам №№ 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 11, 23, 23А, 24, 24А, 25, 36Э, а также пригородных маршрутов Красичинского направления.

Восстанавливается обслуживание расположенных на улице Брестской остановочных пунктов «Микрорайон «Западный», прекращается обслуживание временных остановочных пунктов на улицах 60 лет Октября («Рынок «Западный», «60 лет Октября для №№ 24, 24А») и Революционная («Гимназия № 3»).

Расписания движения автобусов по вышеперечисленным городским маршрутам будут размещены на остановочных пунктах города, а также на сайте перевозчика 22-23 декабря.

В Пинском автобусном парке обратили внимание, что: