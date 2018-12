Красноярский «Енисей» предложил уволенному Моуринью должность переводчика

Аутсайдер российской футбольной премьер-лиги «Енисей» из Красноярска предложил знаменитому португальскому тренеру Жозе Моуринью, который накануне был отправлен в отставку с поста рулевого «Манчестер Юнайтед», должность переводчика.

Шуточное предложение размещено в твиттере «Енисея».

— Мы нуждаемся в сильном переводчике для команды Аленичева, — говорится в сообщении.