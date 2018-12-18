Красноярский «Енисей» предложил уволенному Моуринью должность переводчика

Аутсайдер российской футбольной премьер-лиги «Енисей» из Красноярска предложил знаменитому португальскому тренеру Жозе Моуринью, который накануне был отправлен в отставку с поста рулевого «Манчестер Юнайтед», должность переводчика.

Шуточное предложение размещено в твиттере «Енисея».

— Мы нуждаемся в сильном переводчике для команды Аленичева, — говорится в сообщении.

We need the greatest translator for Alenichev’s team. pic.twitter.com/noTiT2iAoN — FC Enisey English (@FCEniseyEN) 18 декабря 2018 г.

Как известно, на заре тренерской карьеры в 1993 году Моуринью трудился в португальском «Спортинге» переводчиком главного тренера англичанина Бобби Робсона. В 1994 году, когда Робсон возглавил «Порту», Моуринью продолжил работать с ним в качестве переводчика и тренера. А уже через десяток лет он выиграл с «Порту» европейские трофеи в роли главного тренера — Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004). Тогда же за «Порту» играл и нынешний главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, отличившийся забитыми мячами в финальных поединках обоих этих евротурниров.

Сейчас с 10 очками в 17 матчах «Енисей» замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, отставая от идущего предпоследним махачкалинского «Анжи» на 5 очков.

Месяц назад Дмитрий Аленичев попал в милицейскую хронику, когда повздорил с посетителем в баре и попался пьяным за рулем .