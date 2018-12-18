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Первая служба в строящемся православном храме Николая Чудотворца в Шумилино прошла 19 декабря
19.12.2018 — Разное | Герой працы
Первая служба в строящемся православном храме Николая Чудотворца в Шумилино прошла 19 декабря, в день Николая Угодника. На первую праздничную службу собрались десятки православных верующих.
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Первая служба в строящемся православном храме Николая Чудотворца в Шумилино прошла 19 декабря, в день Николая Угодника. На первую праздничную службу собрались...
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