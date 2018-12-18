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Будущее наступило. Илон Маск показал скоростной туннель от Boring Company под Лос-Анджелесом

19.12.2018 12:40 — Разное | KYKY  
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Илон Маск владеет не только SpaceX и Tesla, но ещё и The Boring Company, которую он основал в конце 2016 года. Миллиардеру просто захотелось сделать туннель под городом, где можно было бы на автомобиле быстро проехать из одной точки в другую и не стоять в пробках. И вот, спустя два года он презентовал тестовый вариант такого туннеля, построенного под главным офисом SpaceX в Южной Калифорнии, пишет cnet.com.

Маск рассказал на презентации, что для быстрого передвижения машины оснастят выдвижными боковыми колёсами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости. Илон, конечно, продемонстрировал это на своём Tesla и добавил, что такие колёса можно сделать и для других электромобилей − но это временное решение, в будущем этих колёс не будет. В тоннеле можно разогнаться до 240 километров в час. «На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. <...> Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», − написал Маск.

Строительство тестового туннеля длинной 2,3 километра и шириной 4,3 метра обошлось компании в десять миллионов долларов. 

 

 
 
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Илон Маск владеет не только SpaceX и Tesla, но ещё и The Boring Company, которую он основал в конце 2016 года. Миллиардеру просто захотелось сделать туннель под городом, где можно...
 
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