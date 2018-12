Будущее наступило. Илон Маск показал скоростной туннель от Boring Company под Лос-Анджелесом

Илон Маск владеет не только SpaceX и Tesla, но ещё и The Boring Company, которую он основал в конце 2016 года. Миллиардеру просто захотелось сделать туннель под городом, где можно было бы на автомобиле быстро проехать из одной точки в другую и не стоять в пробках. И вот, спустя два года он презентовал тестовый вариант такого туннеля, построенного под главным офисом SpaceX в Южной Калифорнии, пишет cnet.com.

Маск рассказал на презентации, что для быстрого передвижения машины оснастят выдвижными боковыми колёсами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости. Илон, конечно, продемонстрировал это на своём Tesla и добавил, что такие колёса можно сделать и для других электромобилей − но это временное решение, в будущем этих колёс не будет. В тоннеле можно разогнаться до 240 километров в час. «На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. <...> Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», − написал Маск.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

The demo ride takes you in *same* car on road, down elevator, zips through tunnel using guide wheels, up elevator at destination & then drives on normal roads back to start