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Посмотрите, как охранник правопорядка из БРСМ «наказывает» Деда Мороза
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В Молодечно на одном новогоднем празднике не обошлось без типичных глупых фотографий. Только обычно те, кто попали на такие фото, не афиширует это в своих соцсетях. Но не в этот раз. Павел Окуневич, член Молодёжного отряда охраны правопорядка (МООП), структуры БРСМ, в
Павел Окуневич родом из Мядела, а в МООПе состоит давно − в 2017 году он был среди кандидатов на звание «Лучшего участника МООП Минской области» в
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