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Посмотрите, как охранник правопорядка из БРСМ «наказывает» Деда Мороза

19.12.2018 11:52 — Разное | KYKY  
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В Молодечно на одном новогоднем празднике не обошлось без типичных глупых фотографий. Только обычно те, кто попали на такие фото, не афиширует это в своих соцсетях. Но не в этот раз. Павел Окуневич, член Молодёжного отряда охраны правопорядка (МООП), структуры БРСМ, в инстаграме показал свои фотографии с парнем в костюме Деда Мороза. На это обратил внимание в своём telegram-канале блогер Nexta. В своём аккаунте Павел фотографии уже удалил, а аккаунт сделал закрытым.

Павел Окуневич родом из Мядела, а в МООПе состоит давно − в 2017 году он был среди кандидатов на звание «Лучшего участника МООП Минской области» в голосовании в группе «Моладзь Меншчыны|БРСМ». У Павла в инстаграме есть ещё одна интересная фотография − обычное селфи в зеркале, но в отражении видно, что на стене висит флаг имперской России. Этот пост он тоже удалил перед тем, как мы опубликовали эту заметку.

Читайте по теме: «Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько». Как в минской гимназии требуют вступить в БРСМ

 
 
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В Молодечно на одном новогоднем празднике не обошлось без типичных глупых фотографий. Только обычно те, кто попали на такие фото, не афиширует это в своих соцсетях....
 
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