В Борисове задержан 16-летний фальшивомонетчик

Как стало известно, в Борисове по подозрению в фальшивомонетничестве задержан 16-летний студент колледжа. Выяснилось, что он причастен к нескольким эпизодам изготовления, хранения и сбыта поддельных денег.

Фальшивые 50-рублевые купюры молодой человек сбывал, расплачиваясь за проезд в городском транспорте. Так, от действий студента пострадали кондуктор автобуса, а также несколько водителей маршрутных такси. Вскоре подозреваемый был задержан.

Как пояснил вриод начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Михаил ГЕРЧИК, в ходе обыска по его месту жительства были изъяты компьютерная и копировальная техника, отпечатанные заготовки с изображением денежных купюр достоинством 20 и 50 белорусских рублей, а также 50 и 100 долларов США. Учитывая низкое качество подделок, злоумышленник старался сбывать их в «час пик» в общественном транспорте. Еще один фактор, на который обращалось внимание, – слабая освещенность салона.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК Республики Беларусь («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы.