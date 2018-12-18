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Дело директора турфиры, из-за которой 15 человек лишились денег и отдыха, прокуратура направила в суд

19.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Ленинского района г. Гродно многоэпизодное уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Гродно в растрате  денежных средств в особо крупном размере, подделке официальных документов, а также причинении имущественного ущерба без признаков хищения. 
 
В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле этого года в целях оказания услуг в сфере отдыха обвиняемая зарегистрировала ООО «На чемоданах». 
 
В период с 15 мая по 2 августа 2018 г.  директор турфирмы получила от граждан денежные средства в общей сумме более 39 тыс. рублей. На основании заключенных договоров она должна была произвести расчеты с туристическими агентствами и операторами. Однако, действуя из корыстных побуждений,  использовала полученные деньги для своих личных нужд, в том числе растратила их в букмекерских конторах. 15 обманутых клиентов выехать на отдых не смогли.  Причиненный им материальный и моральный ущерб до сих пор не возмещен. 
 
Кроме того, женщина подделала справку о доходах и представила ее сотовому оператору, чтобы приобрести мобильный телефон на условиях рассрочки платежа, а также обманным путем завладела деньгами своей знакомой и причинила ущерб юридическому лицу.
 
Дело директора турфиры, из-за которой 15 человек лишились денег и отдыха, прокуратура направила в суд
 
Действия обвиняемой  квалифицированы  нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 
При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой.  
 
В рамках предварительного расследования к обвиняемой предъявлены исковые заявления о возмещении морального и материального вреда, которые будут рассмотрены судом вместе с уголовным делом.
Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.  
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Ленинского района г. Гродно многоэпизодное уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Гродно в...
 
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