Ритуальные услуги, химчистка, ремонт обуви и одежды. Комплексные приёмные пункты открылись в 11-м городке и на «Сахарном»

Уже несколько месяцев новые комплексные приёмные пункты КУП «Сельчанка» работают в Слуцке на улицах Социалистическая и Тутаринова.

Приёмные пункты представляют собой ритуальные магазины, где можно купить гробы, венки, корзины, покрывала и другие принадлежности, необходимые для погребения. Кроме этого, оказываются услуги по захоронению: доставка гроба, копание ям, благоустройство захоронений.

Не отходя от дома в комплексных приёмных пунктах можно отдать в химчистку ковры и пуховые изделия, бельё в стирку, а также сдать в ремонт обувь и одежду. Изделия в сжатые сроки доставляются в химчистку и мастерские в Доме Быта.

Адреса и телефоны:

Слуцк, ул. Социалистическая, д. 135 (территория автостоянки) +375(44)549-66-95.

ул. Тутаринова, д. 4 (поворот на ул. Головащенко), телефон городской: 8(01795)4-53-13.

Время работы обоих пунктов:

Вторник-суббота с 8:30 до 17:00, обед 13:00 до 13:30. Воскресенье и понедельник - выходные.

ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды", УНН 600154407