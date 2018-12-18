«Иностранцы сделали результат». Сидоренко - о волевой победе над рижским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал волевую победу над рижскими динамовцами , которая прервала антирекордную для «зубров» серию из 6 кряду домашних поражений в чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака… В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане.

— Игра в большинстве снова не клеилась…

— Надо было упростить действия. Нам не хватило трафика под воротами, что получалось в равных составах.

— Пулккинен наконец-то вернулся в состав…

— Мы долго ждали его возвращения. Конечно, Теему не хватает практики. Решили сегодня сформировать легионерское звено. Не все у них получалось, но иностранцы сделали результат в третьем периоде.

— В заключительной двадцатиминутке прибавили. Это связано с тем, что удалось улучшить в паузе физические кондиции?

— Работали над этим.

— С чем связано отсутствие Гавруса и Готовца, которые выступали за сборную?

— Им дали отдохнуть, к тому же, не пришла форма из Норвегии, — пояснил Андрей Сидоренко.

Анкипанс: Худшая игра

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс заявил, что его команда в этом сезоне так плохо еще не играла.



Гирт Анкипанс. Фото: hcdinamo.by

— Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Будем разбираться в причинах. Очень хотим попасть в плей-офф, но допускаем много ошибок.