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«Иностранцы сделали результат». Сидоренко - о волевой победе над рижским «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал
— Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака… В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане.
— Игра в большинстве снова не клеилась…
— Надо было упростить действия. Нам не хватило трафика под воротами, что получалось в равных составах.
— Пулккинен наконец-то вернулся в состав…
— Мы долго ждали его возвращения. Конечно, Теему не хватает практики. Решили сегодня сформировать легионерское звено. Не все у них получалось, но иностранцы сделали результат в третьем периоде.
— В заключительной двадцатиминутке прибавили. Это связано с тем, что удалось улучшить в паузе физические кондиции?
— Работали над этим.
— С чем связано отсутствие Гавруса и Готовца, которые выступали за сборную?
— Им дали отдохнуть, к тому же, не пришла форма из Норвегии, — пояснил Андрей Сидоренко.
Анкипанс: Худшая игра
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс заявил, что его команда в этом сезоне так плохо еще не играла.
— Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Будем разбираться в причинах. Очень хотим попасть в плей-офф, но допускаем много ошибок.
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал волевую победу над рижскими динамовцами, которая прервала антирекордную для «зубров» серию...
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