ГАИ: обращайте внимание на скользкие участки дороги

В Беларуси уже долгое время держатся морозы, периодически идет снег. Из-за сложных погодных условий на отдельных участках дорог гололедица. Движение по автотрассам страны, в том числе и Дзержинского района, затруднено – водителям стоит проявлять аккуратность во время движения, внимательность и осторожность.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на увеличение количества ДТП в последние дни из-за неправильного выбора скорости движения с учетом погодных условий и ситуации на дороге. Многие аварии заканчиваются трагически для водителей и пассажиров.

В Солигорском районе 17 декабря 27-летняя водитель на Volkswagen Golf неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и метеорологические условия. Солигорчанка не справилась с управлением, ее машина съехала в кювет и опрокинулась. Погиб 93-летний пассажир.

В этот же день в Борисовском районе вблизи деревни Малое Стахово 38-летний местный житель на BMW 520 не справился с управлением авто. Также авто съехало в кювет и перевернулось. В результате погиб его 33-летний пассажир.

18 декабря под Слуцком недалеко от деревни автолавку ГАЗ 53 под управлением 19-летнего водителя занесло, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Geely. В результате ДТП погиб 39-летний пассажир Geely.

Несмотря на то, что ГАИ и дорожные службы работают в усиленном режиме, водителям стоит учитывать, что на некоторых участках дорога скользкая, как стекло. С учетом погодных условий будьте предельно собранными, выбирайте безопасную скорость, соблюдайте дистанцию и не забывайте про использование ремней безопасности. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости использования «зимней» резины. На «летней» удержаться на дороге при таких погодных условиях даже с большим водительским стажем проблематично.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам: при образовании гололедицы на дороге, сообщайте о таких небезопасных участках в дорожные службы по телефону 125 или в ГАИ по телефону 102.



