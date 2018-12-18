16-летний борисовчанин печатал фальшивые деньги на принтере

В тот день, примерно в 19:30, с кондуктором автобуса парень рассчитался за проезд 50-рублевой купюрой. Во время просмотра выручки у кондуктора возникли сомнения в подлинности банкноты.





Спустя полчаса в милицию поступило аналогичное сообщение. На сей раз пострадавшим оказался водитель маршрутного такси, с которым молодой человек рассчитался такой же купюрой в 18:30.





Еще два эписоза зафиксировали 29 ноября и 1 декабря.





Личность подозреваемого установили 17 декабря. Им оказался 16-летний учащийся одного из местных колледжей. В его доме нашли отпечатанные заготовки.





Помимо банкнот достоинством в 50 рублей, правоохранители обнаружили заготовки в 50 и 100 долларов, а также листы с изображениями 20-рублевой купюры.





По предварительным данным, в процессе изготовления фальшивок использовались принтер, компьютер и сканер, так как качество подделок было не очень хорошим.





Известно, что нарушитель пытался сбывать поддельные деньги в час пик в общественном транспорте. По данному факту возбудили уголовное дело за «изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».







