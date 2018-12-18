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Лукашенко: Пусть студенты, поступившие в вузы с преференциями, отрабатывают всю жизнь
Фото: nn.by
Еще один характерный эпизод приводится в сюжете канала
— Я был в школах, где учатся [будущие] студенты-спортсмены. […] У спортсменов там средний балл — 8,1! Они мотивированы, [некоторые] понимают, что спортивных результатов у них не будет, но они готовы стать тренерами. Мы предлагаем, чтобы были педагогические спортивная классы, чтобы они проходили собеседование и поступали к нам [те, что] с высоким баллом, — заявил Репкин.
Лукашенко обратился к министру образования Карпенко с просьбой прокомментировать такое предложение. Тот отметил, что проблемы в этом нет, только, мол, если речь о преференции при поступлении, то «нужно будет внести изменения в правила приема».
Далее слово взял сам Лукашенко.
Лукашенко: Хорошо, только вы забыли сказать, что 10—15 лет после окончания вуза он обязательно, — а то и 20 — должен отработать.
Карпенко: Пять, пять лет, Александр Григорьевич.
Лукашенко: Маловато. А почему пять лет? Всю жизнь! Мы же устроили его в академию.
Карпенко: Сейчас по нормативке пять лет идет.
Лукашенко: Так это ничто. Если мы создаем преференции при поступлении… Надо записать, что на всю жизнь.
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