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Лукашенко: Пусть студенты, поступившие в вузы с преференциями, отрабатывают всю жизнь

19.12.2018 13:47 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
Выясняются все новые подробности совещания по развитию летних видов спорта, состоявшегося у Александра Лукашенко 18 декабря.

Еще один характерный эпизод приводится в сюжете канала ОНТ. Как отмечает Наша Нiва, ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин обратился к Александру Лукашенко с просьбой создать специализированные спортивные педагогические классы при некоторых школах.

— Я был в школах, где учатся [будущие] студенты-спортсмены. […] У спортсменов там средний балл — 8,1! Они мотивированы, [некоторые] понимают, что спортивных результатов у них не будет, но они готовы стать тренерами. Мы предлагаем, чтобы были педагогические спортивная классы, чтобы они проходили собеседование и поступали к нам [те, что] с высоким баллом, — заявил Репкин.

Лукашенко обратился к министру образования Карпенко с просьбой прокомментировать такое предложение. Тот отметил, что проблемы в этом нет, только, мол, если речь о преференции при поступлении, то «нужно будет внести изменения в правила приема».

Далее слово взял сам Лукашенко.

Лукашенко: Хорошо, только вы забыли сказать, что 10—15 лет после окончания вуза он обязательно, — а то и 20 — должен отработать.

Карпенко: Пять, пять лет, Александр Григорьевич.

Лукашенко: Маловато. А почему пять лет? Всю жизнь! Мы же устроили его в академию.

Карпенко: Сейчас по нормативке пять лет идет.

Лукашенко: Так это ничто. Если мы создаем преференции при поступлении… Надо записать, что на всю жизнь.

 
 
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Выясняются все новые подробности совещания по развитию летних видов спорта.
 
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