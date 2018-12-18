В Ляховичах со стрельбой задерживали директора консервного завода и ее сына



Ляховичский консервный завод. Все фото: Евгений Тиханович

Погоня со стрельбой

Улица Интернациональная в Ляховичах, на которой проходило задержание

«Очень простая и аккуратная семья»

Дом, в котором живет директор консервного завода – обычная советская двухэтажка на две квартиры. Во дворе стоит внедорожник

«Проработала на заводе почти всю жизнь»

Официально

Уголовное дело в отношении 55-летней директора расследует Следственный комитет. Она подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего сына, пишетО том, что в Ляховичах «пропали» директор консервного завода и ее сын, в этом районном центре рассказывают многие.Выходящая из магазина женщина делится с журналистами тем, чем бурлит город.– делится горожанка Ирина.Житель Ляховичей Петр, которого корреспонденты встретили на улице Интернациональной, рассказывает, что именно на этой улице 7 декабря он стал свидетелем погони со стрельбой.– вспоминает мужчина.Петр узнал машину сына директора консервного завода: внедорожник Audi молодого человека в городе заметный, «не меньше 30 тысяч долларов стоит. Да вот только где эти деньги заработать можно было, если бы честно жили?».Мужчина рассказывает и причину погони. Якобы на окраине города сын директора встретился с другим мужчиной, кто-то кому-то что-то передал.В этот же день якобы задержали и директора завода.Горожане недоумевают, почему до сих пор в СМИ не было никакой информации.говорят собеседники.В микрорайоне, где живет директор консервного завода, утром 17 декабря – безлюдно. Почти в каждом дворе лают собаки. Дом, в котором живет женщина с семьей, – очень скромный, советская двухэтажка на две квартиры.Корреспондентам дверь никто не открыл. Во дворе стоит присыпанный снегом внедорожник. Его, говорят соседи, пригнали сюда в конце прошлой недели: якобы на этой машине парень пытался скрыться от погони. Здесь меньше других верят слухам о вине соседей.– говорит мужчина.Его поддерживают другие жители улицы.– рассказывает женщина-соседка.Коллеги на консервном заводе также хорошо отзываются о своем руководителе.говорят собеседники.О том, куда их руководитель пропала, на заводе не распространяются.только это и отвечают.11 декабря на заводе назначили исполняющего обязанности директора.19 декабря Следственный комитет сообщил, что к руководителю предприятия и ее сыну применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Также в качестве подозреваемых привлечены трое минчан, которые действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве.Последнее громкое упоминание о Ляховичском консервном заводе в прессе было год назад. На завод хотел прийти инвестор – польская компания Bukat. В сентябре 2017 года на IV Восточном экономическом конгрессе в Белостоке было подписано соглашение о намерениях по приобретению контрольного пакета акций Ляховичского консервного завода. Однако в январе 2018 года основатель компании Bukat Гжегож Букато сообщил, что планы по покупке завода отложены. Причины этого не уточнялись.