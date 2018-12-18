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В Ляховичах со стрельбой задерживали директора консервного завода и ее сына

19.12.2018 13:35 — Разное | UDF  
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Ляховичский консервный завод. Все фото: Евгений Тиханович
55-летняя директор подозревается в получение взятки.

Уголовное дело в отношении 55-летней директора расследует Следственный комитет. Она подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего сына, пишет intex-press.by.

О том, что в Ляховичах «пропали» директор консервного завода и ее сын, в этом районном центре рассказывают многие.

Выходящая из магазина женщина делится с журналистами тем, чем бурлит город.

– Говорят, директора задержали вместе с сыном, он тоже на заводе работал: сначала там продукцию грузил, а потом его до инженера по технике безопасности повысили. Ходят слухи, что их арестовали за коррупцию, – делится горожанка Ирина.


Погоня со стрельбой

Житель Ляховичей Петр, которого корреспонденты встретили на улице Интернациональной, рассказывает, что именно на этой улице 7 декабря он стал свидетелем погони со стрельбой.

– Около шести часов вечера я ехал домой на велосипеде. Смотрю, машина прямо на меня несется. Я с велосипеда соскочил и – в сторону. Следом за ней – еще одна. Она была обычная, без маячков, но из нее шел звук включенной сирены. Я перепугался, ехать дальше не решился. Они и отъехать толком не успели, как во второй машине открылось окно, а оттуда мужчина с пистолетом вылез по пояс. И стрелять начал. По колесам, – вспоминает мужчина.

В Ляховичах со стрельбой задерживали директора консервного завода и ее сына

Улица Интернациональная в Ляховичах, на которой проходило задержание

Петр узнал машину сына директора консервного завода: внедорожник Audi молодого человека в городе заметный, «не меньше 30 тысяч долларов стоит. Да вот только где эти деньги заработать можно было, если бы честно жили?».

Мужчина рассказывает и причину погони. Якобы на окраине города сын директора встретился с другим мужчиной, кто-то кому-то что-то передал.

– К ним сразу же милиционеры подскочили: мужчина сдался, а этот парень уехать пытался. Я сам этого не видел, но мне это рассказали люди, которым я доверяю.

В этот же день якобы задержали и директора завода.

Горожане недоумевают, почему до сих пор в СМИ не было никакой информации.

– Их вроде 7 декабря задержали, уже 10 дней прошло, а нигде ничего, – говорят собеседники.


«Очень простая и аккуратная семья»

В микрорайоне, где живет директор консервного завода, утром 17 декабря – безлюдно. Почти в каждом дворе лают собаки. Дом, в котором живет женщина с семьей, – очень скромный, советская двухэтажка на две квартиры.

В Ляховичах со стрельбой задерживали директора консервного завода и ее сына

Дом, в котором живет директор консервного завода – обычная советская двухэтажка на две квартиры. Во дворе стоит внедорожник

Корреспондентам дверь никто не открыл. Во дворе стоит присыпанный снегом внедорожник. Его, говорят соседи, пригнали сюда в конце прошлой недели: якобы на этой машине парень пытался скрыться от погони. Здесь меньше других верят слухам о вине соседей.

– Я бы никогда не подумал, что они как-то с коррупцией связаны. Обычные люди! Мы с ними немного общались. Сами понимаете, у каждого свои дела, – говорит мужчина.

Его поддерживают другие жители улицы.

– Я больше 30 лет их знаю. Очень простая, аккуратная семья. Жили они не роскошно, по средствам. По ним никогда бы не сказала, что они чем-то «темным» занимаются. Я и про машину эту думала, что она – служебная, – рассказывает женщина-соседка.


«Проработала на заводе почти всю жизнь»

Коллеги на консервном заводе также хорошо отзываются о своем руководителе.

– Она – нормальный руководитель и человек. Проработала на этом заводе почти всю жизнь, поднялась до самого верха – в 2017 году стала руководителем предприятия. И сын ее обычный, неплохой, – говорят собеседники.

О том, куда их руководитель пропала, на заводе не распространяются.

– Ее на месте нет, и в ближайшее время она не появится, – только это и отвечают.

11 декабря на заводе назначили исполняющего обязанности директора.


Официально

19 декабря Следственный комитет сообщил, что к руководителю предприятия и ее сыну применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в качестве подозреваемых привлечены трое минчан, которые действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве.

Кстати.

Последнее громкое упоминание о Ляховичском консервном заводе в прессе было год назад. На завод хотел прийти инвестор – польская компания Bukat. В сентябре 2017 года на IV Восточном экономическом конгрессе в Белостоке было подписано соглашение о намерениях по приобретению контрольного пакета акций Ляховичского консервного завода. Однако в январе 2018 года основатель компании Bukat Гжегож Букато сообщил, что планы по покупке завода отложены. Причины этого не уточнялись.

 
 
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55-летняя директор подозревается в получение взятки.
 
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