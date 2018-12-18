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Мост в Крым упал: Путину напомнили историю СССР

19.12.2018 13:28 — Разное | UDF  
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Фото: © официальная страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Льды Азовского моря способны разрушить сваи Керченского моста.

В сети вспомнили судьбу грандиозного проекта СССР — моста через Керченский пролив, который упал в 1945 году.

Как передает narodna-pravda.ua, об этом в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday & Крым и опубликовал исторические фото.

Мост в Крым упал: Путину напомнили историю СССР

Мост в Крым упал: Путину напомнили историю СССР

Как известно, весной 1944 года после занятия Крыма войсками СССР началось строительство Керченского железнодорожного моста, по которому в ноябре 1944-го прошли первые грузы. В конструкции моста использовались сваи длиной до 30 м, длина моста составила четыре с половиной километра, ширина — около трех метров.

К началу 1945 года мост все еще не был полностью достроен. В частности, не была сооружена большая часть ледорезов. В конце февраля 1945 года льдом из Азовского моря было разрушено 46 опор, уничтожено 53 пролетных строения, около половины свай получили значительные повреждения. Правительственная комиссия, оценив масштабы разрушений, дала рекомендацию мост разобрать.

В 1970-х годах вопрос сухопутной связи через пролив поднимался снова, но из-за нехватки средств проект реализован не был.

Напомним, министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины продолжает фиксировать смещения опор Крымского моста, ставящее под угрозу жизни людей. По словам главы министерства Вадима Черныша, мост построен с нарушением технологии, многие факторы негативно влияют на состояние моста, в том числе и таяния льда, однако непонятно, как оккупанты будут бороться с этим.

Ранее сообщалось, что после строительства Крымского моста в Керченском проливе, для обеспечения безопасности судоходства, в северной и южной части мостового перехода было установлено два комплекта автоматических гидрометеобуев. Необходимость установки дополнительных буев связана со значительно увеличенной скоростью течения в районе Крымского моста

Напомним, при малейшей минусовой температуре построенный оккупантами Керченский мост в Крыму покрывается льдом, поэтому по нему опасно ездить.

 
 
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Льды Азовского моря способны разрушить сваи Керченского моста.
 
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