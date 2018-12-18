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Китай растет вверх: столько небоскребов не строит ни одна другая страна в мире
Совет по высотным зданиям и городской среде (
Лидером высотного строительства стал Китай. В этом году КНР построила 88 небоскребов. Если поставить эти здания друг на друга, получится дом высотой 21,5 км. Для сравнения: США (второе место рейтинга) построили только 13 небоскребов общей высотой 3343 метра.
Арабские Эмираты небоскребами застраивали Дубай — все 10 штук в одном городе. Китайцы, кстати, застраивают высотками разные города.
Единственный европейский небоскреб появился не в самой европейской стране — это жилое высотное здание Nurol Life в Стамбуле. В Австралии тоже один небоскреб за 2018 год — Victoria One в Мельбурне.
Самым высоким зданием, построенным в 2018 году, стала 108-этажная 528-метровая башня CITIC Tower в Пекине, также известная как China Zun. Вероятно, это будет офис китайской государственной инвестиционной корпорации CITIC.
На втором месте оказался небоскреб Vincom Landmark 81 (461 метр) во вьетнамском Хошимине. Это жилое здание, где помимо квартир разместится отель.
Третье почетное место — у китайского 452-метрового небоскреба в городе Чанша.
Теперь на Земле насчитывается 1478 небоскребов (учитываются только здания высотой 200 метров и более).
Как отмечает CTBUH, общемировой рекорд по высоте так и не был побит. Дубайский Бурдж Халифа (828 метров) уже десятый год удерживает первое место. Но претендент на звание самого высокого здания в мире уже строится в Саудовской Аравии. В 2021 году здесь появится супернебоскреб — башня Джидды высотой 1000 метров.
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Китайцы по количеству небоскребов обогнали американцев.
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