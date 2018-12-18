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Китай растет вверх: столько небоскребов не строит ни одна другая страна в мире

19.12.2018 13:49 — Разное | Tut.by  
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Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) опубликовал статистику строительства небоскребов за 2018 год. Удивили китайцы: они построили небоскребов больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые.

Лидером высотного строительства стал Китай. В этом году КНР построила 88 небоскребов. Если поставить эти здания друг на друга, получится дом высотой 21,5 км. Для сравнения: США (второе место рейтинга) построили только 13 небоскребов общей высотой 3343 метра.


Инфографика: skyscrapercenter.com

Арабские Эмираты небоскребами застраивали Дубай — все 10 штук в одном городе. Китайцы, кстати, застраивают высотками разные города.

Единственный европейский небоскреб появился не в самой европейской стране — это жилое высотное здание Nurol Life в Стамбуле. В Австралии тоже один небоскреб за 2018 год — Victoria One в Мельбурне.


CITIC Tower. Фото: wikimedia.org

Самым высоким зданием, построенным в 2018 году, стала 108-этажная 528-метровая башня CITIC Tower в Пекине, также известная как China Zun. Вероятно, это будет офис китайской государственной инвестиционной корпорации CITIC.


Vincom Landmark 81. Фото: wikimedia.org

На втором месте оказался небоскреб Vincom Landmark 81 (461 метр) во вьетнамском Хошимине. Это жилое здание, где помимо квартир разместится отель.


Changsha IFS. Фото: wongtung.com

Третье почетное место — у китайского 452-метрового небоскреба в городе Чанша.

Теперь на Земле насчитывается 1478 небоскребов (учитываются только здания высотой 200 метров и более).


Бурдж Халифа, ОАЭ. Фото: kuku. travel

Как отмечает CTBUH, общемировой рекорд по высоте так и не был побит. Дубайский Бурдж Халифа (828 метров) уже десятый год удерживает первое место. Но претендент на звание самого высокого здания в мире уже строится в Саудовской Аравии. В 2021 году здесь появится супернебоскреб — башня Джидды высотой 1000 метров.


Инфографика: skyscrapercenter.com
 
 
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Китайцы по количеству небоскребов обогнали американцев.
 
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