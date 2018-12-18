Сергей Бочарников попал на подиум индивидуальной гонки на Кубке IBU

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе.



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Бочарников допустил 1 (0+1+0+0) и проиграл две минуты и 18 секунд победившему в гонке французу Симону Фуркаду (0+0+0+0). Третьим стал норвежец Сиверт Гуттом Баккен (1+0+0+0).

Достойную гонку провели и другие белорусские биатлонисты. Владимир Чепелин (0+2+0+1) стал 12-м, Максим Воробей (0+1+0+2) — 21-м.

Сегодня также состоится индивидуальная гонка у женщин. Беларусь представят Дарья Юркевич, Инна Костюченко, Арина Яборова и Анна Мусатова.