Глава Минфина заявил, что вопрос с компенсацией потерь от налогового маневра еще не закрыт





Однако накануне заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, что переговоры о компенсации налогового маневра на уровне Минфинов уже закончены и все ждут встречи президентов.

Как заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, вопрос с компенсацией потерь от налогового маневра еще не закрыт, пишет tut.by .

На вопрос о том, едет ли он в Москву готовить встречу Лукашенко и Путина, он сказал: «Не обязательно ехать в Москву, чтобы готовить встречу».

Глава Минфина также ответил на вопрос о том, планируется ли встреча на уровне президентов Беларуси и России и есть ли еще возможность все-таки договориться о компенсации потерь от налогового маневра.

«Не я командую. Но лично я оптимист. Надеюсь, все вопросы будут разрешены в ближайшее время», - сказал он.

Между тем, как пишет euroradio.fm , министр пояснил, что российский налоговый маневр не повлияет на основную часть белорусского бюджета.

«Бюджетное правило, заложенное в бюджет, позволяет не увязывать текущие расходы бюджета, расходы капитального характера с этими целевыми доходами. Эти доходы используются исключительно на расчеты по внешним обязательствам. И рисков для выполнения основной части бюджета изменение доходов не создает", - заявил он.

Напомним, накануне заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, что переговоры о компенсации налогового маневра «заглохли еще в сентябре−октябре — по инициативе России».

Как сообщалось ранее, Минск и Москва ведут переговоры о возможности компенсации белорусскому бюджету выпадающих доходов из-за завершения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. Обсуждается два основных варианта — закрепление компенсации в стоимости нефти, либо прямые перечисления из российского бюджета.

11 декабря стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать данный вопрос с прибывшей на встречу белорусской делегацией «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства».

Президент Беларуси после недавней встречи с президентом России заверял, что все чувствительные вопросы, в первую очередь компенсации налогового маневра, планируется решить до конца года.

17 декабря Александр Лукашенко призвал белорусов не волноваться из-за налогового маневра.

