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Законопроект о республиканском бюджете опубликован официально

19.12.2018 14:02 — Разное | БДГ  
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Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» опубликован на официальном онлайн-ресурсе министерства финансов 19 декабря.

Размер утвержденных расходов, согласно документу, должен составить 21,98 млрд руб., прогнозируемые доходы составят 23,682 млрд руб. Профицит бюджета ожидается в размере 1,7 млрд руб.

В 2019 году продажи от государственной собственности должны составить 40 млн рублей, внешнее финансирование - 5,9 млрд рублей.

Планируется разместить государственные ценные бумаги на 1,108 млрд рублей. Лимит внешнего госдолга Беларуси установлен в размере $21 млрд. В 2018 году он составлял $19,5 млрд.

Лимит внешнего долга установлен на 2019 год в размере $3 млрд, капк и в 2018 году. Лимит внутреннего долга не изменится и составит 10 млрд рублей.

 
 
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Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» опубликован на официальном онлайн-ресурсе министерства финансов 19 декабря.
 
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