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Защищает ли государство дольщиков от недобросовестных застройщиков?

19.12.2018 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Защищает ли государство дольщиков от недобросовестных застройщиков?
БЕЛТА

У нас в сфере долевого строительства полный хаос и безнаказанность. В условиях, когда застройщик может собрать деньги с участников долевого строительства, объявить себя банкротом и умыть руки, только отчаявшиеся люди могут вступить в эту игру в рулетку. Планируются ли какие-то меры по защите дольщиков? А. Александрович, Минск

Как сообщила начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна ЗАТУРЕНСКАЯ, в Беларуси усиливается защита прав дольщиков от недобросовестных застройщиков. Дополнительные меры защиты прав дольщиков от недобросовестных застройщиков вводятся Указом №473 «О долевом строительстве».

Защищает ли государство дольщиков от недобросовестных застройщиков? Зачем в хрущевках делали ящик под окном?

Так, вводится новый порядок направления денежных средств дольщиков на строительство жилых домов. Для дополнительной защиты от недобросовестных застройщиков средства на спецсчет будут зачисляться не только на строительство объекта, но и на затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимые к этой стоимости. В них входят затраты на регистрацию дома, проценты по кредитам, взятым на проектные работы, и т.д. Прибыль застройщика теперь направляется на его расчетный счет. До принятия указа №473 на спецсчет зачислялись только средства, направляемые на строительство, то есть составляющие сметную стоимость объекта. На расчетный счет застройщика шли затраты, не включенные в сводный сметный расчет стоимости, но относимые к этой стоимости, и прибыль застройщика. «Необходимость введения этой нормы объясняется практикой. Немало было случаев, когда застройщик объявлял банкротство и «вычищал» расчетный счет, где была не только прибыль, но и деньги людей, которые составляли затраты», ­ отметила Татьяна Затуренская. В долевом строительстве появится еще одно нововведение: денежные средства от продажи квартир, построенных за счет собственных средств государственных предприятий, будут перечисляться на текущие счета этих предприятий, а не в бюджет, как было ранее. Указ «О долевом строительстве» принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года №263.

Марина ЛУНЕВА

 

 
Теги: Минск
 
 
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