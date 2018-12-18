Должны ли домовладельцы возмещать затраты на строительство инфраструктуры?

Кто должен рассчитывать затраты на строительство инфраструктуры и возмещать их, если земельный участок был приобретен задолго до того, как такое понятие, как инфраструктура, вообще появилось в нашем районе? Опасаемся прецедента, подобного случаю с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, где при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру. А. Белый, Минская обл.

Величину затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, возмещаемых гражданами при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны определять при выдаче разрешительной документации на возведение домов. В Министерстве архитектуры и строительства, комментируя действие Указа №26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», пояснили, что согласно документу затраты на инфраструктуру должны возмещать граждане, которые приобрели земельные участки после его вступления в силу, то есть после 1 апреля 2014 года. При этом дата ввода объектов инфраструктуры не имеет значения. Затраты не возмещаются, если они уже были включены в плату за участки, приобретаемые на аукционах. От возмещения средств освобождены нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Величина затрат на инфраструктуру зависит от проектной мощности дома. Необходимую для уплаты сумму должны определять местные исполкомы при выдаче разрешительной документации на строительство дома. Для ее получения нужно обратиться в исполком с письменным заявлением, в котором указываются параметры, технические характеристики будущего дома и инженерно­технического оборудования. В Минстройархитектуры подчеркнули, что при формировании земельных участков для проведения аукциона кадастровая стоимость земельного участка должна быть актуализирована с учетом наличия распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, выставленных на аукцион.

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А вот был случай

При этом важно знать, что если инфраструктура уже есть и участок был куплен после вступления в силу Постановления Совета министров №298, то есть после 1 апреля 2014 года, то платить за нее нужно только в том случае, если эта сумма была заранее учтена в кадастровой стоимости участка. На аукционе должна быть выставлена общая цифра, соответственно, гражданин платит один раз. Если местные власти эти затраты не оценили заранее и не заложили в стоимость, истребовать с гражданина какую­либо сумму задним числом после аукциона незаконно. При одновременном строительстве инфраструктуры и объекта на участке возмещать затраты придется, но гражданин должен знать об этой сумме еще во время аукциона.

Что касается случая с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, то при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру уже после аукциона. Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ прокомментировал, что местные органы власти в этом случае неправы.

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ