ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Должны ли домовладельцы возмещать затраты на строительство инфраструктуры?

19.12.2018 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Должны ли домовладельцы возмещать затраты на строительство инфраструктуры?
Фото из открытых источников
  • Кто должен рассчитывать затраты на строительство инфраструктуры и возмещать их, если земельный участок был приобретен задолго до того, как такое понятие, как инфраструктура, вообще появилось в нашем районе? Опасаемся прецедента, подобного случаю с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, где при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру. А. Белый, Минская обл.

Величину затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, возмещаемых гражданами при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны определять при выдаче разрешительной документации на возведение домов. В Министерстве архитектуры и строительства, комментируя действие Указа №26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», пояснили, что согласно документу затраты на инфраструктуру должны возмещать граждане, которые приобрели земельные участки после его вступления в силу, то есть после 1 апреля 2014 года. При этом дата ввода объектов инфраструктуры не имеет значения. Затраты не возмещаются, если они уже были включены в плату за участки, приобретаемые на аукционах. От возмещения средств освобождены нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Величина затрат на инфраструктуру зависит от проектной мощности дома. Необходимую для уплаты сумму должны определять местные исполкомы при выдаче разрешительной документации на строительство дома. Для ее получения нужно обратиться в исполком с письменным заявлением, в котором указываются параметры, технические характеристики будущего дома и инженерно­технического оборудования. В Минстройархитектуры подчеркнули, что при формировании земельных участков для проведения аукциона кадастровая стоимость земельного участка должна быть актуализирована с учетом наличия распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, выставленных на аукцион.

Должны ли домовладельцы возмещать затраты на строительство инфраструктуры?
В какую сумму обойдется строительство индивидуального дома?
Подробнее

А вот был случай

При этом важно знать, что если инфраструктура уже есть и участок был куплен после вступления в силу Постановления Совета министров №298, то есть после 1 апреля 2014 года, то платить за нее нужно только в том случае, если эта сумма была заранее учтена в кадастровой стоимости участка. На аукционе должна быть выставлена общая цифра, соответственно, гражданин платит один раз. Если местные власти эти затраты не оценили заранее и не заложили в стоимость, истребовать с гражданина какую­либо сумму задним числом после аукциона незаконно. При одновременном строительстве инфраструктуры и объекта на участке возмещать затраты придется, но гражданин должен знать об этой сумме еще во время аукциона.

Что касается случая с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, то при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру уже после аукциона. Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ прокомментировал, что местные органы власти в этом случае неправы.

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ

 

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Кто должен рассчитывать затраты на строительство инфраструктуры и возмещать их, если...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика