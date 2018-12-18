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В США количество смертей от огнестрельного оружия достигло максимума за последние 50 лет

19.12.2018 14:00 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США количество людей, погибших от огнестрельного оружия, достигло максимума за последние 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США количество смертей от огнестрельного оружия достигло максимума за последние 50 лет

За 2017 год почти 40 тысяч человек умерли от пуль. Это на тысячу больше, чем в 2016 году. Из этого числа около 60 % случаев приходится на самоубийства и почти 40 % – на убийства.

Рекордный уровень смертности фиксируется в Соединенных Штатах уже три года подряд. Стоит отметить, в последнее время в США наблюдается увеличение количества массовых расстрелов – в школах, на музыкальных площадках и в молитвенных домах. Тем не менее, власти пока не торопятся пересматривать закон о свободном владении оружия.

В США количество смертей от огнестрельного оружия достигло максимума за последние 50 лет
 
 
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Новости США. В США количество людей, погибших от огнестрельного оружия, достигло максимума за последние 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2017...
 
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