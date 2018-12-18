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В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи

19.12.2018 13:57 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. В штате Карнатака на юге Индии от отравления в храме погибли 15 человек, в том числе несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы были доставлены еще около сотни прихожан с недомоганиями.

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи

Все эти люди почувствовали себя плохо после употребления обрядовой пищи. После проверки образцов еды в лаборатории выяснилось, что в ней присутствовал пестицид, разрушающий нервную систему. Правоохранители выясняют, каким образом вещество попало в еду. По делу уже задержаны несколько человек.

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи
 
 
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Новости Индии. В штате Карнатака на юге Индии от отравления в храме погибли 15 человек, в том числе несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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