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Белорус погиб в ДТП в Московской области

19.12.2018 13:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб в ДТП в Московской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла на 245-километре трассы А-108.

Белорус погиб в ДТП в Московской области

Подробностей происшествия известно немного. Сообщается, что водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Посольство Беларуси в Москве предпринимает меры по информированию родственников погибшего.
 
 
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Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб в ДТП в Московской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла на 245-километре трассы А-108. ...
 
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