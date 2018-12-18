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Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

19.12.2018 13:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. По поручению Президента Беларуси премьер-министр Сергей Румас вручил государственные награды залуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Медали «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины», благодарности от главы государства – в списках получивших высокую оценку профессиональной деятельности больше сотни человек.

Среди награжденных и Виталий Титов – молодой человек, который спас тонущего в Свислочи ребенка, рискуя собственной жизнью.

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Виталий Титов, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9:
Не особо я считаю таким большим подвигом, но кто-то бы побоялся, кто-то плавать не умеет – не каждый рискнул бы. Сначала побоялся, потом было уже не до страха.

Особое внимание в Беларуси традиционно уделяется развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В списке награжденных много тружеников села и представителей перерабатывающей промышленности.

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Высокое качество выпускаемой продукции, использование натуральных продуктов и сырья позволяют производителям занимать ведущие позиции на мировом рынке. И это не просто слова.

По прогнозам правительства, экспорт сельскохозяйственной продукции в этом году превысит уровень прошлого года и составит около 5 миллиардов долларов США. В следующем году мы также ожидаем рост еще на 7 %.

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

19 декабря слова благодарности адресованы ученым, преподавателям, врачам. В зале Дворца Республики нет случайных людей: каждый из удостоенных награды внес заметный личный вклад в развитие страны.

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

Сергей Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер
 
 
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Новости Беларуси. Они спасают жизни, воспитывают будущих чемпионов, строят экономику и создают произведения искусства. По поручению Президента Беларуси...
 
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