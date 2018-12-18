«Ездили в Москву за товаром». Оршанские предпринимательницы попали в смертельное ДТП под Смоленском

Две жительницы Орши, погибшие на этих выходных в ДТП под Смоленском, скорее всего, ехали с рынка в Москве. Земляки пострадавших предполагают, что они ездили туда за товаром. Машина, в которой они ехали, выехала на встречку и столкнулась с двумя фурами. Водитель авто тяжело травмирован.





Напомним, ДТП произошло 17 декабря около 17.05, на 374-м километре трассы Москва — Минск. 55-летний водитель на минивэн Fiat ехал в сторону Минска, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя фурами Mercedes. Предварительно известно, что водитель Fiat пытался уйти от столкновения с животным, которое внезапно выбежало на дорогу.

— Они возвращались из Москвы, наверное, за товаром на рынок ездили, — предполагают жители Орши в беседе с AUTO.TUT.BY.

Одна из погибших — 58-летняя Жанна, была предпринимателем и доставляла товар в магазинчик в ТЦ «Орша-Сити», где работала ее дочь.

— Мы все шоке от произошедшего. Жанна очень прекрасный человек, душевный. Красивая была женщина, за собой очень следила, много путешествовала. У нее осталось двое взрослых детей, внук уже большой, — рассказала знакомая погибшей.

Второй пассажирке было 53 года.

Водитель Fiat после ДТП был госпитализирован в смоленскую больницу скорой помощи, а на следующий день на реанимобиле его транспортировали в больницу Витебска, где он находится на лечении.

Кстати, в последнее время возле Смоленска ДТП с пострадавшими стали происходить чаще. Так, в июле текущего года в аварии в Сафоновском районе Смоленской области погибли два белоруса , в феврале на той же трассе в ДТП были травмированы семь человек , а в сентябре 2017-го на М1 в Гагаринском районе в ДТП погибли пять пассажиров микроавтобуса и трое получили травмы.