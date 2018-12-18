ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ездили в Москву за товаром». Оршанские предпринимательницы попали в смертельное ДТП под Смоленском

19.12.2018 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Две жительницы Орши, погибшие на этих выходных в ДТП под Смоленском, скорее всего, ехали с рынка в Москве. Земляки пострадавших предполагают, что они ездили туда за товаром. Машина, в которой они ехали, выехала на встречку и столкнулась с двумя фурами. Водитель авто тяжело травмирован.


Напомним, ДТП произошло 17 декабря около 17.05, на 374-м километре трассы Москва — Минск. 55-летний водитель на минивэн Fiat ехал в сторону Минска, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя фурами Mercedes. Предварительно известно, что водитель Fiat пытался уйти от столкновения с животным, которое внезапно выбежало на дорогу.

— Они возвращались из Москвы, наверное, за товаром на рынок ездили, — предполагают жители Орши в беседе с AUTO.TUT.BY.

Одна из погибших — 58-летняя Жанна, была предпринимателем и доставляла товар в магазинчик в ТЦ «Орша-Сити», где работала ее дочь.

— Мы все шоке от произошедшего. Жанна очень прекрасный человек, душевный. Красивая была женщина, за собой очень следила, много путешествовала. У нее осталось двое взрослых детей, внук уже большой, — рассказала знакомая погибшей.

Второй пассажирке было 53 года.

Водитель Fiat после ДТП был госпитализирован в смоленскую больницу скорой помощи, а на следующий день на реанимобиле его транспортировали в больницу Витебска, где он находится на лечении.

Кстати, в последнее время возле Смоленска ДТП с пострадавшими стали происходить чаще. Так, в июле текущего года в аварии в Сафоновском районе Смоленской области погибли два белоруса, в феврале на той же трассе в ДТП были травмированы семь человек, а в сентябре 2017-го на М1 в Гагаринском районе в ДТП погибли пять пассажиров микроавтобуса и трое получили травмы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика