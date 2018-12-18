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«Ездили в Москву за товаром». Оршанские предпринимательницы попали в смертельное ДТП под Смоленском
Две жительницы Орши, погибшие на этих выходных в ДТП под Смоленском, скорее всего, ехали с рынка в Москве. Земляки пострадавших предполагают, что они ездили туда за товаром. Машина, в которой они ехали, выехала на встречку и столкнулась с двумя фурами. Водитель авто тяжело травмирован.
— Они возвращались из Москвы, наверное, за товаром на рынок ездили, — предполагают жители Орши в беседе с AUTO.TUT.BY.
Одна из погибших — 58-летняя Жанна, была предпринимателем и доставляла товар в магазинчик в ТЦ «Орша-Сити», где работала ее дочь.
— Мы все шоке от произошедшего. Жанна очень прекрасный человек, душевный. Красивая была женщина, за собой очень следила, много путешествовала. У нее осталось двое взрослых детей, внук уже большой, — рассказала знакомая погибшей.
Второй пассажирке было 53 года.
Водитель Fiat после ДТП был госпитализирован в смоленскую больницу скорой помощи, а на следующий день на реанимобиле его транспортировали в больницу Витебска, где он находится на лечении.
Кстати, в последнее время возле Смоленска ДТП с пострадавшими стали происходить чаще. Так, в июле текущего года в аварии в Сафоновском районе Смоленской области
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Земляки пострадавших предполагают, что они ездили туда за товаром.
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