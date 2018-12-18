В Минске учебный автомобиль на полном ходу влетел в Honda и врезался в столб

Происшествие случилось днем 19 декабря на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Уманской.





Как рассказал AUTO.TUT.BY водитель Honda, он ехал со стороны улицы Алибегова. На пересечении с улицей Уманской он начал останавливаться перед светофором. В этот момент в его автомобиль на полном ходу врезался Volkswagen. От удара Honda раскрутило и отбросило в центр перекрестка, а VW выехал за пределы дороги и врезался в столб.





В обоих автомобилях находились только водители. Сейчас их осматривают медики.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.