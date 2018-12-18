С акцентом на Европейские игры. Велоклуб «Минск» назвал состав шоссейной команды на сезон-2019

Велоклуб «Минск» определился с заявкой мужской шоссейной команды, сделав акцент на подготовке ко II Европейским играм, которые пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня.



Фото: minskcyclingclub.by

Именно кандидаты в национальную сборную составили костяк команды. В их число вошли Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Станислав Божков, Николай Шумов и Василий Строков. Каждый из них серьезно претендует на участие в шоссейной гонке, а Самойлов — и на выступление в гонке с раздельным стартом, специалистом в которой он является. Остается в команде и опытнейший Евгений Соболь, успешно проведший сезон-2018.

Помимо вышеназванных гонщиков команда сохраняет в своем составе перспективных молодых гонщиков: двукратного чемпиона Беларуси в возрасте до 23 лет Антона Ивашкина и хорошо себя проявившего в качестве стажера Василия Белявского.

Также в составе шоссейной команды к трековой гонке по очкам на Европейских играх будет готовиться Роман Романов. Евгений Королек, совмещавший выступления на треке с гонками на шоссе, пока сконцентрируется на трековых стартах.

Единственным легионером команды остается опытнейший россиянин Эдуард Ворганов, уже проведший в столичном велоклубе два сезона.

Состав команды: Василий Белявский, Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Антон Ивашкин, Сергей Попок, Роман Романов, Бронислав Самойлов, Евгений Соболь, Василий Строков, Николай Шумов.

Отметим, что в сезоне-2018 гонщики "Минска" одержали 13 побед на гонках, проводимых под эгидой UCI (Международного союза велосипедистов).