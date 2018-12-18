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Мутко покинул пост президента РФС, белорусские футболисты пока останутся легионерами в России
Вице-премьер РФ и герой множества интернет-мемов Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщает
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Член исполкома РФС и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев
До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.
Напомним, Мутко, занимающий пост зампреда правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, приостановил свою деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации все это время был Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что РФС может возглавить председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, а в его команду войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и нынешний гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.
В числе кандидатов назывался и генеральный директор оргкомитета футбольного чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Белорусские футболисты останутся легионерами в российском футболе
На исполкоме РФС обсуждался и еще один вопрос — о статусе футболистов из Беларуси в российском футболе. Как стало известно
Таким образом, белорусы по-прежнему будут попадать под лимит на легионеров.
К этому вопросу решили вернуться позднее. Тогда же рассмотрят статус и других легионеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Предполагалось, что исполком внесет изменения в регламент. Это предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Беларуси ранее была поддержана КХЛ и ФХР.
Во время недавней встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с Александром Лукашенко в Минске российский гость
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Вице-премьер РФ и герой множества интернет-мемов Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза.
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