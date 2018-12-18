Мутко покинул пост президента РФС, белорусские футболисты пока останутся легионерами в России

Вице-премьер РФ и герой множества интернет-мемов Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщает твиттер РФС.

Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Как отмечает Sports.ru , исполняющим обязанности президента организации до конференции Российского футбольного союза будет глава РПЛ Сергей Прядкин.

Член исполкома РФС и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сообщил , что на 22 февраля 2019 года назначена дата проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС

До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.

Напомним, Мутко, занимающий пост зампреда правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, приостановил свою деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации все это время был Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что РФС может возглавить председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, а в его команду войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и нынешний гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

В числе кандидатов назывался и генеральный директор оргкомитета футбольного чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Белорусские футболисты останутся легионерами в российском футболе

На исполкоме РФС обсуждался и еще один вопрос — о статусе футболистов из Беларуси в российском футболе. Как стало известно «Спорт-Экспрессу» , эта тема обсуждалась по представлению Министерства спорта России, однако решение не принято.

Таким образом, белорусы по-прежнему будут попадать под лимит на легионеров.

К этому вопросу решили вернуться позднее. Тогда же рассмотрят статус и других легионеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагалось, что исполком внесет изменения в регламент. Это предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Беларуси ранее была поддержана КХЛ и ФХР.

Во время недавней встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с Александром Лукашенко в Минске российский гость обещал , что в 2019 году белорусы в футболе, гандболе, баскетболе и других видах спорта не будут считаться легионерами.

Лукашенко поблагодарил Минспорт России за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов