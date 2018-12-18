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Мутко покинул пост президента РФС, белорусские футболисты пока останутся легионерами в России

19.12.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
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Вице-премьер РФ и герой множества интернет-мемов Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщает твиттер РФС.

Как отмечает Sports.ru, исполняющим обязанности президента организации до конференции Российского футбольного союза будет глава РПЛ Сергей Прядкин.

Член исполкома РФС и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сообщил, что на 22 февраля 2019 года назначена дата проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС

До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.

Напомним, Мутко, занимающий пост зампреда правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, приостановил свою деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации все это время был Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что РФС может возглавить председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, а в его команду войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и нынешний гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

В числе кандидатов назывался и генеральный директор оргкомитета футбольного чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Белорусские футболисты останутся легионерами в российском футболе

На исполкоме РФС обсуждался и еще один вопрос — о статусе футболистов из Беларуси в российском футболе. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», эта тема обсуждалась по представлению Министерства спорта России, однако решение не принято.

Таким образом, белорусы по-прежнему будут попадать под лимит на легионеров.

К этому вопросу решили вернуться позднее. Тогда же рассмотрят статус и других легионеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагалось, что исполком внесет изменения в регламент. Это предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Беларуси ранее была поддержана КХЛ и ФХР.

Во время недавней встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с Александром Лукашенко в Минске российский гость обещал, что в 2019 году белорусы в футболе, гандболе, баскетболе и других видах спорта не будут считаться легионерами.

Лукашенко поблагодарил Минспорт России за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер РФ и герой множества интернет-мемов Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза.
 
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