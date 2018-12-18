Дом на Асаналиева после капремонта выглядит как после обстрела. Что произошло, и кто в ответе?

Жители дома № 26 на улице Асаналиева крайне недовольны капремонтом. «Безопасные» решетки падают, новая труба искривилась, а в стенах щели. Кто в ответе за брак, выясняло агентство « Минск-Новости ».



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Этому зданию 35 лет. Последние десять лет жильцы ожидали капитального ремонта. Но когда его сделали, люди остались недовольны. Уже при одном взгляде на дом понимаешь, почему. Внешне девятиэтажка выглядит так, будто в нее стреляли из крупнокалиберного пулемета, а потом заделали дыры цементом.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Создается ощущение, что ремонт делали в какой-то безумной спешке. Так, на четырех окнах подвала установлены новенькие решетки, а на пятом — искореженный кусок ржавого металлического листа.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Заходим в подъезд. На стене из оплавленного пластмассового короба свисают провода.

— Наверное, хулиганы зажигалкой сожгли, — предположили мы.

— Нет, строители, когда варили новые газовые трубы. Хотя с учетом того, что они тут наворотили, действительно правильнее их называть хулиганами, — уточнил спускавшийся в это время по лестнице жилец.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Он представился Григорием Ивановичем и согласился провести нас по дому, познакомить с соседями и показать брак строителей.

Вначале подвел к входу на общий балкон, где заменили окна и двери. Последние поставили так, что они сами открываются нараспашку. Затем обратил внимание на решетки, которые закрывают окна на лестничной площадке.

В теории их установили для безопасности, чтобы, к примеру, ребенок случайно не открыл створку и не выпал наружу. На практике же возникла дополнительная угроза: держится массивное ограждение на честном слове.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

— На мою жену упала решетка, когда она с дочкой мимо проходили. В последний момент супруга рукой успела придержать эти стальные прутья и избежала травм. А если бы конструкция обрушилась на ребенка? Почему решетку не закрепили нормально? — недоумевает Григорий Иванович.

Он показал также новые щитки для счетчиков, которые поставили так, что в стеклянные прорези вообще не видно циферблата, отображающего показатели потребления электроэнергии.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

В третьем подъезде на седьмом этаже на лестничной площадке строители не заделали огромные щели в потолке. Через них открывается обзор на восьмой этаж.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Потом мы зашли в гости к хозяйке квартиры № 205 Наталье Лихтар. Она рассказала, что чугунные трубы стояка заменили на полипропиленовые, и уже в первый день одна из них от горячей воды искривилась.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Не то чтобы горожанку смущал внешний вид трубы. Но в одной из квартир в соседнем подъезде, где такая же труба лопнула, кипятком окатило квартиру этажом ниже.

— Обращалась по этому поводу в ЖЭУ, сказали, ничего страшного: мол, если вдруг что-то случится, тогда и заменят, — сказала минчанка.

Все это время из зала за нами наблюдали две дочери Натальи, одетые в свитеры. В квартире было прохладно. Висящий на стене термометр показывал +19 °C. Температура в пределах нормы, но вряд ли такую назовешь комфортной.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

— Раньше было еще холоднее, но после того, как замазали стыки между бетонными плитами, стало немного лучше. Не понимаю, почему при капремонте не могли эти стены утеплить, — заметила горожанка.

А вот ее соседка по подъезду Людмила Ефимовна Лутоненкова, живущая в квартире на 2-м этаже, работой строителей, заделавших швы между плитами, осталась крайне недовольной:

— Расковыряли эти щели, достали оттуда рубероид, а после никакого утеплителя не положили, просто все замазали. И теперь у меня по квартире постоянно сквозняк гуляет.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Житель квартиры № 201 Геннадий Козлович рассказал, что в его квартире, находящейся в торце здания, одна из стен промерзает, так как в ней огромные пустоты.

А Григорий Солодуха из квартиры № 168 показал внушительную трещину на стене в общем тамбуре. Образовалась она, со слов минчанина, после того, как строители что-то долбили отбойным молотком на крыше дома.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Также горожане отметили, что тротуар возле их дома под таким уклоном, что в гололед по нему очень сложно ходить.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Но больше всего горожан возмутило то, что в соседней аналогичной многоэтажке (Асаналиева, 24) при капремонте привели в порядок фасад здания, а у них — нет.

А что говорят районные власти?

На вопросы горожан ответил заместитель главы администрации Октябрьского района Александр Мацевич:

— Сам неоднократно был в доме № 26 на Асаналиева. Все дефекты ремонта сотрудники ОАО «Минскремстрой» (подрядчик, который осуществлял работы) постепенно устраняют. Запланирована замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные, после чего будет проведена их регулировка под щиты, но при большой необходимости горожане могут обратиться в ЖКХ Октябрьского района, чтобы все подравняли уже сейчас. То, что решетки на окнах так плохо закреплены, скорее всего, недоработка проектировщиков. Думаем, как эту ошибку исправить. В квартиру № 205, где произошла деформация полипропиленовой трубы, направим специалистов, чтобы те разобрались в ситуации. Пешеходную дорожку вдоль дома планируют переделать в следующем году. Что касается утепления фасада здания, на котором настаивают жильцы, капремонтом подобные работы не предусматривались. Однако если в каких-то квартирах действительно промерзают стены, то их утеплят в рамках текущего ремонта здания. С несколькими квартирами так и поступили еще до начала капремонта. В остальных случаях жильцы могут сделать это за свой счет.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Но как повысить шансы на утепление дома при капремонте? В следующем году запланирован капитальный ремонт дома № 28 на Асаналиева. Его жильцы недавно обратились в администрацию с просьбой сделать на их здании «термошубу».

Мацевич пояснил, что и в этом случае тепловая модернизация не предусмотрена. Но окончательное решение будет приниматься на специальной комиссии при Мингорисполкоме. Если удастся доказать, что дому действительно необходимо утепление, в проектно-сметную документацию капремонта могут внести соответствующие изменения.

— Нынешней зимой проведем тепловизионное обследование здания, его результаты предоставим комиссии. Жители также могут оказать посильную помощь сотрудникам районных коммунальных служб, собрав материал, доказывающий, что зданию действительно необходимо утепление. К примеру, если в квартирах на стенах есть плесень, могут сфотографировать ее и переслать изображение нам, — уточнил Мацевич.

По словам замглавы администрации района, в подобных случаях огромную роль играет активность уполномоченного по дому, которого выбирают для представления интересов жильцов. Показательный пример — дом № 18 на Калинина в Первомайском районе. Его жильцы смогли не только обосновать необходимость тепловой модернизации, но и взяли на себя часть расходов.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— К сожалению, довольно часто жители многоквартирных домов считают, что им всё должны делать бесплатно, в том числе тепловую модернизацию. Но, во-первых, многоэтажные дома — это совместное домовладение, более 90% которого занимает частное жилье. Во-вторых, после утепления стен стоимость квартиры увеличивается. Поэтому жильцы должны оплачивать хотя бы часть суммы, затраченной на капитальный ремонт (ежемесячные отчисления при оплате коммунальных услуг покрывают лишь малую долю затрат на подобные работы). В то же время необходимо сказать, что тепловая модернизация всего дома с учетом разработки ПСД стоит немалых денег. Заплатить такую сумму сразу жильцам будет сложно. Необходимо предоставить людям рассрочку, льготный кредит и субсидии. К тому же сейчас те, кто соглашается, к примеру, на утепление здания за свой счет, и платят. То есть, если согласились 70% квартир в доме, между ними и делятся все затраты. На мой взгляд, необходимо сделать так, что если бо̀льшая часть жильцов выступают за выполнение определенных работ, то сумма делится между всеми жителями дома. А для этого нужно разработать соответствующие законодательные акты, — считает Мацевич.