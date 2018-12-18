Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)







– В области прошло свыше 250 заседаний комиссий по содействию занятости населения. Они активно практикуют выездные приемы граждан – в этом году было более 60. Прийти на встречу и обсудить варианты трудоустройства были приглашены около двух тысяч человек. Воспользовались возможностью более 900 граждан. К каждому человеку – индивидуальный подход, в том числе к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не может найти работу по объективным причинам. Члены комиссий ведут также разъяснительную работу среди населения, отвечают на вопросы, касающиеся социально-трудовой сферы, организации самозанятости, освобождения от оплаты услуг с возмещением затрат и другие. Обратившимся за содействием в трудоустройстве гражданам были предложены варианты как непосредственно комиссиями, так и службой занятости. Часть воспользовалась другой помощью: получают профессию или финансовую поддержку в организации самозанятости, трудятся на оплачиваемых общественных работах, – рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода.

В комитете подчеркивают, что члены комиссий не ждут, когда к ним потоком пойдут люди, а сами выявляют проблемные места и проблемную аудиторию и делают все возможное, чтобы люди были трудоустроены. Например, помогают тем, кто в силу заболеваний оказался неконкурентоспособным на рынке труда, людям предпенсионного возраста, вплотную работают с так называемыми асоциальными личностями и гражданами, недавно вернувшимися из мест лишения свободы.





К 1 декабря была создана база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

– В целом по области порядка 12 тысяч граждан, включенных в базу данных, – собственники жилых помещений, то есть плательщики жилищно-коммунальных услуг. Это та категория, которую комиссиям нужно отработать в первую очередь, поскольку только лишь эта часть незанятых, а также проживающие совместно с ними неработающие граждане трудоспособного возраста будут оплачивать ЖКУ в полном размере, – отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.





Какие еще задачи стоят перед комиссиями на данном этапе? Они продолжат информационно-разъяснительную кампанию. В том числе напомнят, что сегодня каждый может самостоятельно узнать, находится ли он в базе данных. Получив, например, электронную услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике».

Члены комиссии по телефону, через СМС, заказное письмо или другие способы связи проинформируют каждого внесенного в базу данных о том, что он является потенциальным плательщиком ЖКУ в полном объеме. Если к 1 февраля – дате формирования итогового списка плательщиков ЖКУ – он не подтвердит комиссии свою занятость либо не обратится с заявлением об освобождении от оплаты услуг ЖКХ в полном размере в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, то его включают в список. О том, что человек в полном объеме оплачивает ЖКУ, он узнает из жировки.

– Что касается подтверждения занятости, то это могут быть случаи, когда человек работает или учится за границей, а также граждане, ставшие занятыми в экономике в период формирования списка плательщиков ЖКУ в полном размере: трудоустроенные, зарегистрированные в качестве ИП и другие. Подтверждающие эти случаи документы или их копии предъявляются в комиссии на русском или белорусском языках, – уточнили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.





Результатом работы комиссий станет формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 314 включенные в список трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение – с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение – с 1 октября 2019 года.



