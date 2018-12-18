ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)

19.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Работа по реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» в области идет в соответствии с запланированным графиком. Во всех районах и Гродно утверждены составы и положения о деятельности комиссий по координации работы по содействию занятости населения, также определены ответственные за предоставление информации для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. На сайте каждого горрайисполкома области под специальной рубрикой «Декрет № 3» уже размещена информация о том, как можно найти себя в общей базе данных временно не занятых в экономике людей и в случае необходимости подтвердить свою занятость. Сделать это можно, практически не выходя из дома – с помощью электронной почты. Здесь же опубликованы графики заседаний специальных комиссий по содействию занятости. 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)
 

 В области прошло свыше 250 заседаний комиссий по содействию занятости населения. Они активно практикуют выездные приемы граждан – в этом году было более 60.  Прийти на встречу и обсудить варианты трудоустройства были приглашены около двух тысяч человек. Воспользовались возможностью более 900 граждан. К каждому человеку – индивидуальный подход, в том числе к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не может найти работу по объективным причинам. Члены комиссий ведут также разъяснительную работу среди населения, отвечают на вопросы, касающиеся  социально-трудовой сферы, организации самозанятости, освобождения от оплаты услуг с возмещением затрат и другие. Обратившимся за содействием в трудоустройстве гражданам были предложены варианты как непосредственно комиссиями, так и службой занятости. Часть воспользовалась другой помощью: получают профессию или финансовую поддержку в организации самозанятости, трудятся на оплачиваемых общественных работах, – рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода. 

В комитете подчеркивают, что члены комиссий не ждут, когда к ним потоком пойдут люди, а сами выявляют проблемные места и проблемную аудиторию и делают все возможное, чтобы люди были трудоустроены. Например, помогают тем, кто в силу заболеваний оказался неконкурентоспособным на рынке труда, людям предпенсионного возраста, вплотную работают с так называемыми асоциальными личностями и гражданами, недавно вернувшимися из мест лишения свободы. 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)

К 1 декабря была создана база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. 

– В целом по области порядка 12 тысяч граждан, включенных в базу данных, – собственники жилых помещений, то есть плательщики жилищно-коммунальных услуг. Это та категория, которую комиссиям нужно отработать в первую очередь, поскольку только лишь эта часть незанятых, а также проживающие совместно с ними неработающие граждане трудоспособного возраста будут оплачивать ЖКУ в полном размере, – отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома. 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)

Какие еще задачи стоят перед комиссиями на данном этапе? Они продолжат информационно-разъяснительную кампанию. В том числе напомнят, что сегодня каждый может самостоятельно узнать, находится ли он в базе данных. Получив, например, электронную услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике». 

Члены комиссии по телефону, через СМС, заказное письмо или другие способы связи проинформируют каждого внесенного в базу данных о том, что он является потенциальным плательщиком ЖКУ в полном объеме. Если к 1 февраля – дате формирования итогового списка плательщиков ЖКУ – он не подтвердит комиссии свою занятость либо не обратится с заявлением об освобождении от оплаты услуг ЖКХ в полном размере в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, то его включают в список. О том, что человек в полном объеме оплачивает ЖКУ, он узнает из жировки. 

 Что касается подтверждения занятости, то это могут быть случаи, когда человек работает или учится за границей, а также граждане, ставшие занятыми в экономике в период формирования списка плательщиков ЖКУ в полном размере: трудоустроенные, зарегистрированные в качестве ИП и другие. Подтверждающие эти случаи документы или их копии предъявляются в комиссии на русском или белорусском языках, – уточнили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома. 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)

Результатом работы комиссий станет формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 314 включенные в список трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение – с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение – с 1 октября 2019 года. 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика)

 
Фото из архива «ГП» и открытых источников
Екатерина ВЕСЕЛУХА, инфографика Елены КОРОЛЕК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа по реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» в области идет в соответствии с запланированным графиком. Во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мутко покинул пост президента РФС, белорусские футболисты пока останутся легионерами в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика