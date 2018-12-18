Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год

Как считаем
Чтобы приготовить оливье, нужны картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, огурцы, зеленый горошек и майонез. Для удобства подсчетов приводим стоимость килограмма продукта (десятка, если речь идет о яйцах). Подчеркнем, имеется в виду средняя стоимость того или иного товара по Республике Беларусь, то есть в каждом отдельно взятом населенном пункте цены могут различаться.
Было
Если для приготовления большой порции салата с килограммом майонеза в качестве заправки в ноябре 2016 года у нас ушло бы 21,53 рубля, то в ноябре 2017 года 23,17 руб. Цены за истекший период выросли на 1,64 руб., или на 7,6%. При этом согласно статистике продовольственные товары за тот же период подорожали только на 4,4%. Это в 1,7 раза меньше.
Стало
За минувший год подорожали все ингредиенты для салата, кроме свежих огурцов. Килограмм этих овощей упал в цене с 4,29 руб. до 3,92 руб. в среднем по стране.
На 10 копеек подорожал картофель, на 1030 копеек морковь, яйца и майонез. Самый большой рост в абсолютном выражении у колбасы и консервированных овощей: на 5065 копеек.
Стоимость продуктов питания за кг/десяток (руб.)
|
|
Ноябрь 2018 г.
|
Ноябрь 2017 г.
|
картофель
|
0,57
|
0,47
|
морковь
|
0,82
|
0,58
|
яйца куриные
|
2,08
|
1,95
|
колбаса вареная (высший сорт)
|
7,27
|
6,64
|
огурцы свежие
|
3,92
|
4,29
|
зеленый горошек*
|
4,79
|
4,29
|
майонез
|
5,17
|
4,95
|
Итого:
|
24,62
|
23,17
По данным Белстата
*цена за килограмм консервированных овощей
В прошлый раз, к слову, незначительное снижение цен наблюдалось по таким товарам, как колбаса и яйца (в пределах 23 коп.), все остальные продукты также дорожали. Больше всего (в процентном соотношении) картофель, морковь и огурцы, меньше всего консервированные овощи и майонез.
В общей сложности стоимость продуктового набора за ноябрь 2018 года составила 24,62 рубля, или на 6,3% больше, чем год назад.
Официально
Согласно официальным данным в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года потребительские цены выросли на 5%, что не слишком расходится с полученными нами данными. Больше всего подорожали услуги на 7,4%, меньше всего непродовольственные товары: на 3%. Продовольствие выросло в цене на 5,2%. Инфляция за месяц составила 0,6%, а к декабрю 2017 года 4,8%.
Уважаемые читатели, расскажите нам: заметили ли вы, что с ростом цен в Беларуси действительно удалось справиться? Как повашему, инфляция замедлилась? Также в следующих выпусках «АиФ» мы посмотрим, как изменились цены в Беларуси, на примере конкретных чеков нашего читателя. Следите за публикациями.