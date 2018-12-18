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Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год

19.12.2018 14:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год
Фото из открытых источников

Как считаем

Чтобы приготовить оливье, нужны картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, огурцы, зеленый горошек и майонез. Для удобства подсчетов приводим стоимость килограмма продукта (десятка, если речь идет о яйцах). Подчеркнем, имеется в виду средняя стоимость того или иного товара по Республике Беларусь, то есть в каждом отдельно взятом населенном пункте цены могут различаться.

Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год Инфляцией в салат. Как изменились цены на продукты на примере оливье

Было

Если для приготовления большой порции салата с килограммом майонеза в качестве заправки в ноябре 2016 года у нас ушло бы 21,53 рубля, то в ноябре 2017 года ­ 23,17 руб. Цены за истекший период выросли на 1,64 руб., или на 7,6%. При этом согласно статистике продовольственные товары за тот же период подорожали только на 4,4%. Это в 1,7 раза меньше.

Стало

За минувший год подорожали все ингредиенты для салата, кроме свежих огурцов. Килограмм этих овощей упал в цене с 4,29 руб. до 3,92 руб. в среднем по стране.

На 10 копеек подорожал картофель, на 10­30 копеек ­ морковь, яйца и майонез. Самый большой рост в абсолютном выражении ­ у колбасы и консервированных овощей: на 50­65 копеек.

 

Стоимость продуктов питания за кг/десяток (руб.)

 

Ноябрь 2018 г.

Ноябрь 2017 г.

картофель

0,57

0,47

морковь

0,82

0,58

яйца куриные

2,08

1,95

колбаса вареная (высший сорт)

7,27

6,64

огурцы свежие

3,92

4,29

зеленый горошек*

4,79

4,29

майонез

5,17

4,95

Итого:

24,62

23,17

По данным Белстата

*цена за килограмм консервированных овощей

 

В прошлый раз, к слову, незначительное снижение цен наблюдалось по таким товарам, как колбаса и яйца (в пределах 2­3 коп.), все остальные продукты также дорожали. Больше всего (в процентном соотношении) ­ картофель, морковь и огурцы, меньше всего ­ консервированные овощи и майонез.

В общей сложности стоимость продуктового набора за ноябрь 2018 года составила 24,62 рубля, или на 6,3% больше, чем год назад.

Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год
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Официально

Согласно официальным данным в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года потребительские цены выросли на 5%, что не слишком расходится с полученными нами данными. Больше всего подорожали услуги ­ на 7,4%, меньше всего ­ непродовольственные товары: на 3%. Продовольствие выросло в цене на 5,2%. Инфляция за месяц составила 0,6%, а к декабрю 2017 года ­ 4,8%.

 

Уважаемые читатели, расскажите нам: заметили ли вы, что с ростом цен в Беларуси действительно удалось справиться? Как по­вашему, инфляция замедлилась? Также в следующих выпусках «АиФ» мы посмотрим, как изменились цены в Беларуси, на примере конкретных чеков нашего читателя. Следите за публикациями.

 

 
 
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В декабре 2017 года «АиФ» рассчитал индивидуальную инфляцию, сопоставив изменение за год стоимости ингредиентов, необходимых для приготовления главного...
 
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