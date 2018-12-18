Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год

Как считаем

Чтобы приготовить оливье, нужны картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, огурцы, зеленый горошек и майонез. Для удобства подсчетов приводим стоимость килограмма продукта (десятка, если речь идет о яйцах). Подчеркнем, имеется в виду средняя стоимость того или иного товара по Республике Беларусь, то есть в каждом отдельно взятом населенном пункте цены могут различаться.

Было

Если для приготовления большой порции салата с килограммом майонеза в качестве заправки в ноябре 2016 года у нас ушло бы 21,53 рубля, то в ноябре 2017 года ­ 23,17 руб. Цены за истекший период выросли на 1,64 руб., или на 7,6%. При этом согласно статистике продовольственные товары за тот же период подорожали только на 4,4%. Это в 1,7 раза меньше.

Стало

За минувший год подорожали все ингредиенты для салата, кроме свежих огурцов. Килограмм этих овощей упал в цене с 4,29 руб. до 3,92 руб. в среднем по стране.

На 10 копеек подорожал картофель, на 10­30 копеек ­ морковь, яйца и майонез. Самый большой рост в абсолютном выражении ­ у колбасы и консервированных овощей: на 50­65 копеек.

Стоимость продуктов питания за кг/десяток (руб.)

Ноябрь 2018 г. Ноябрь 2017 г. картофель 0,57 0,47 морковь 0,82 0,58 яйца куриные 2,08 1,95 колбаса вареная (высший сорт) 7,27 6,64 огурцы свежие 3,92 4,29 зеленый горошек* 4,79 4,29 майонез 5,17 4,95 Итого: 24,62 23,17

По данным Белстата

*цена за килограмм консервированных овощей

В прошлый раз, к слову, незначительное снижение цен наблюдалось по таким товарам, как колбаса и яйца (в пределах 2­3 коп.), все остальные продукты также дорожали. Больше всего (в процентном соотношении) ­ картофель, морковь и огурцы, меньше всего ­ консервированные овощи и майонез.

В общей сложности стоимость продуктового набора за ноябрь 2018 года составила 24,62 рубля, или на 6,3% больше, чем год назад.

И снова «оливье»! Рецепт легендарного салата с «тем самым» вкусом Подробнее

Официально

Согласно официальным данным в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года потребительские цены выросли на 5%, что не слишком расходится с полученными нами данными. Больше всего подорожали услуги ­ на 7,4%, меньше всего ­ непродовольственные товары: на 3%. Продовольствие выросло в цене на 5,2%. Инфляция за месяц составила 0,6%, а к декабрю 2017 года ­ 4,8%.

Уважаемые читатели, расскажите нам: заметили ли вы, что с ростом цен в Беларуси действительно удалось справиться? Как по­вашему, инфляция замедлилась? Также в следующих выпусках «АиФ» мы посмотрим, как изменились цены в Беларуси, на примере конкретных чеков нашего читателя. Следите за публикациями.